RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто може розраховувати на
підвищення пенсії до весни

Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:08

Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, що мінімальна пенсія у 2022 році становитиме.

Дивися повний текст Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97081
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:08

А тим,хто народився до 1962 року вже жити не потрібно??? І що робити тим,хто йшов на пенсію де потрібно було жінкам 20,чол.25 років стажу????? Всупереч Конституції нас позбавили права на пенсію і виплачують соціальну допомогу!!!!
lydmilazaharchenko8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання... 1 ... 14, 15, 16
R2 » П'ят 07 січ, 2022 22:24
158 448028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 09:14
Bobua
Цільове призначення землі: хто може отримати
R2 » Суб 15 січ, 2022 07:56
2 270
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 13:36
M-A-X
Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку
R2 » П'ят 14 січ, 2022 17:35
1 146
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 17:36
Серхио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.