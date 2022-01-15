Нагадаємо, що мінімальна пенсія у 2022 році становитиме.
Дивися повний текст Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 04:08
Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни.
Додано: Пон 17 січ, 2022 04:08
А тим,хто народився до 1962 року вже жити не потрібно??? І що робити тим,хто йшов на пенсію де потрібно було жінкам 20,чол.25 років стажу????? Всупереч Конституції нас позбавили права на пенсію і виплачують соціальну допомогу!!!!
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