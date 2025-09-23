RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 23:12

  барабашов написав:Investor_K
Буде
Погугліть "молоточнікі"
А ще й конвертери на чотирьох металургійних заводах району(із цехами підігріваючих колодязів)
Про коксохім де роблять кокс при температурі вище 1000 грд писати?

Напишіть
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 20:18

Яка користь для організму від квасолі?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 20:47

  Investor_K написав:Яка користь для організму від квасолі?

Дивлячись якого організму: який їсть, чи який живе з тим хто їсть.
