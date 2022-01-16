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В Україні найбільша частка
користувачів криптовалют у світі

В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:32

В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у світі

Пропонуємо до обговорення:
Загалом користувачів криптовалют в Україні — понад 5,5 млн. людей.

Дивися повний текст В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:33

А как же Сальвадор, где обещали 30$ в битке в подарок любому, заведшему кошелёк на национальной площадке? Неужели даже 12.73% народа не повелось?
И как вообще считали по странам, когда криптокошельки в большинстве случаев типа анонимные?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:54

Богатенькие "буратины" прячут денежку в "биточки". Тема новая, неподконтрольная, по сути, со стороны государства. И подразумевает хороший и быстрый доход.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:00

  Omega написав:... неподконтрольная, по сути, со стороны государства. ...

Китайцы тоже так думали, а потом партия сказала "надо!" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:22

Re: В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у св

Та так уж и неподконтрольная? Государство везде, разве не знали. Кагал тоже. Для дурачков же придумали легенду, что крипту изобрёл партизан из Японии...
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:57

  _hunter написав:
  Omega написав:... неподконтрольная, по сути, со стороны государства. ...

Китайцы тоже так думали, а потом партия сказала "надо!" :lol:


Китайские фермеры дружно перебрались майнить в соседний Казахстан. А недавний обвал биткоина реально показал, кто больше всех майнит.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:48

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:... неподконтрольная, по сути, со стороны государства. ...

Китайцы тоже так думали, а потом партия сказала "надо!" :lol:


Китайские фермеры дружно перебрались майнить в соседний Казахстан. А недавний обвал биткоина реально показал, кто больше всех майнит.

Когда Токаев "кыш!" скажет -- куда фермеры перебираться будут?.. -- в соседний мордор?
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:17

Цій новині вже 100 років в обід
espanol
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