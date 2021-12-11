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Французький необанк
заходить в Україну

Французький необанк заходить в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:20

Французький необанк заходить в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ain.ua.

Дивися повний текст Французький необанк заходить в Україну.
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