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Французький необанк заходить в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 січ, 2022 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ain.ua.
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