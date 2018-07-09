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Що потрібно врахувати, беручи
кредит на купівлю автомобіля

Що потрібно врахувати, беручи кредит на купівлю автомобіля
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:04

Що потрібно врахувати, беручи кредит на купівлю автомобіля

Великих покупок не варто боятися, але до них потрібно підходити виважено. Тим паче, якщо є необхідність залучення позикових коштів. «Мінфін» разом із Незалежною асоціацією банків України (НАБУ) дає відповіді на питання, які найбільше турбують людей, які планують великі покупки у кредит. Раніше в рамках спецпроєкту, що був присвячений 10-річчю НАБУ, ми вже розповідали про особливості іпотеки. Цього разу ми розповімо, чому автокредитування знову стає популярним, і познайомимо вас із історіями людей, які вирішили скористатися перевагами купівлі авто в кредит.

Автокредити стають дедалі популярнішими. Чому так відбувається?
Ірина_
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