Що потрібно врахувати, беручи кредит на купівлю автомобіля

Великих покупок не варто боятися, але до них потрібно підходити виважено. Тим паче, якщо є необхідність залучення позикових коштів. «Мінфін» разом із Незалежною асоціацією банків України (НАБУ) дає відповіді на питання, які найбільше турбують людей, які планують великі покупки у кредит. Раніше в рамках спецпроєкту, що був присвячений 10-річчю НАБУ, ми вже розповідали про особливості іпотеки. Цього разу ми розповімо, чому автокредитування знову стає популярним, і познайомимо вас із історіями людей, які вирішили скористатися перевагами купівлі авто в кредит.