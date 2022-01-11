Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:48
Вкладчик1234 написав: wild.tomcat написав:
які пруфи вас влаштують? повідомлення телеграмканалів (правильних, звісно) чи повідомлення від мзс раші?
Те, что есть.
Кроме домыслов "анонимных источников"
Шо, питун напал на день защитника? Или 25 декабря? Или на день рождения бендеры?
Когда следующая дата?
nyt
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wild.tomcat
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:51
wild.tomcat написав: Вкладчик1234 написав: wild.tomcat написав:
які пруфи вас влаштують? повідомлення телеграмканалів (правильних, звісно) чи повідомлення від мзс раші?
Те, что есть.
Кроме домыслов "анонимных источников"
Шо, питун напал на день защитника? Или 25 декабря? Или на день рождения бендеры?
Когда следующая дата?
nyt
влаштує?
Конечно нет.
Почему не google.com ?
Вкладчик1234
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