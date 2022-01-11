RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Історичний «обвал» євробондів:
чого чекати від курсу...

Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:48

  Вкладчик1234 написав:
  wild.tomcat написав:які пруфи вас влаштують? повідомлення телеграмканалів (правильних, звісно) чи повідомлення від мзс раші?

Те, что есть.
Кроме домыслов "анонимных источников"
Шо, питун напал на день защитника? Или 25 декабря? Или на день рождения бендеры?
Когда следующая дата? :)


nyt влаштує?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:51

  wild.tomcat написав:
  Вкладчик1234 написав:
  wild.tomcat написав:які пруфи вас влаштують? повідомлення телеграмканалів (правильних, звісно) чи повідомлення від мзс раші?

Те, что есть.
Кроме домыслов "анонимных источников"
Шо, питун напал на день защитника? Или 25 декабря? Или на день рождения бендеры?
Когда следующая дата? :)


nyt влаштує?

Конечно нет.
Почему не google.com ?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15878
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9129 раз.
Подякували: 4363 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
R2 » П'ят 14 січ, 2022 13:20
6 468
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 10:24
antikkristall
Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні 1, 2
R2 » Сер 12 січ, 2022 11:29
10 668
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 10:07
avtotestorg
Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й...
R2 » Вів 11 січ, 2022 20:07
4 541
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 18:32
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35237)
18.01.2022 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.