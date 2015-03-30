Отложенный платеж через несколько месяцев, через какую систе

Додано: Пон 17 січ, 2022 18:34

Допустим я хочу, на случай авиакатастрофы, завещать все деньги в благотворительный фонд. И есть проблема - некоторые наследники должны получить обязательную долю наследства(в моем случае 50%), а я не хочу им давать эти 50%. Такой закон и вроде во всех странах действует.

И я придумал такую схему - допустим в приват24(это только для примера) как-то настроить, что если я не захожу в свой аккаунт дольше 5-ти месяцев - все мои деньги отправляются на некий счет(в благотворительный фонд). Это осложняется многими вещами - сессия закончится, кукисы устареют(это если такую настройку сделать на удаленном ПК, сервере), банк отменит платеж тк подозрительный из-за большой суммы и тд. Поэтому я смотрю в сторону криптовалют или бирж каких-то. Я подумываю, может не деньги пересылать через 5-ть месяцев, а отправить им логин и пароль(в иностранный фонд конечно), а что бы работник, который отвечает за почту просто не украл эти деньги - логин отправить в один фонд, а пароль в другой - дабы они могли взять эти деньги, только связавшись друг с другом(маловероятно, что оба человека будут недобросовестными и ситуация уже для вора не 100% тайна). Но тут меня беспокоит другое - они могут сами потом связаться с родственниками дабы дать им причитающуюся половину, типо юристы посоветуют может так сделать.

Посоветуйте норм схему, кстати а обсуждение криптовалют на этом форуме запрещено? не нашел такого раздела