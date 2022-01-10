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Бензин та дизпаливо продовжили
зростання на АЗС, автогаз...

Бензин та дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:32

Бензин та дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Дивися повний текст Бензин та дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз дешевшає.
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