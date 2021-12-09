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Тростянецький спиртовий завод
повторно виставили на продаж

Тростянецький спиртовий завод повторно виставили на продаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:57

Тростянецький спиртовий завод повторно виставили на продаж

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна України.

Дивися повний текст Тростянецький спиртовий завод повторно виставили на продаж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:58

Этот спиртзавод, граничит забором с мясокомбинатом, с отличным колбасным цехом,. При СССР между ними уже были очень тесно развитые валютобменные отношения.
tvd4
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Модератори: Ірина_, Модератор

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