Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна України.
Дивися повний текст Тростянецький спиртовий завод повторно виставили на продаж.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:57
Тростянецький спиртовий завод повторно виставили на продаж
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тростянецький спиртовий завод повторно виставили на продаж.
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:58
Этот спиртзавод, граничит забором с мясокомбинатом, с отличным колбасным цехом,. При СССР между ними уже были очень тесно развитые валютобменные отношения.
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