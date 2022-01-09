Про це у коментарі ЕП заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Дивися повний текст НБУ назвав «психологічний фактор» причиною курсових коливань.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:32
НБУ назвав «психологічний фактор» причиною курсових коливань
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав «психологічний фактор» причиною курсових коливань.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:44
Тоесть план есть не только в АП, но и в НБУ !? Это настораживает ....
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