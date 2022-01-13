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Українські євробонди відновлюються
після різкого падіння

Українські євробонди відновлюються після різкого падіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 21:38

Українські євробонди відновлюються після різкого падіння

Пропонуємо до обговорення:
Про це відомо з даних Bloomberg Terminal, повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Дивися повний текст Українські євробонди відновлюються після різкого падіння.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 21:38

никогда такого не было и вот опять
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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