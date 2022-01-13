Про це відомо з даних Bloomberg Terminal, повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.
Дивися повний текст Українські євробонди відновлюються після різкого падіння.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 21:38
Українські євробонди відновлюються після різкого падіння
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Дивися повний текст Українські євробонди відновлюються після різкого падіння.
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