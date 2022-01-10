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У Лондоні хочуть запровадити
плату за користування...

У Лондоні хочуть запровадити плату за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:01

У Лондоні хочуть запровадити плату за користування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Guardian.

Дивися повний текст У Лондоні хочуть запровадити плату за користування особистими автомобілями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:02

Чтобы уменьшить пробки, надо строить подземные пешеходные переходы и двух-уровневые развязки, а не придумывать схемы стяжательства.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:15

Re: У Лондоні хочуть запровадити плату за користування...

Там проблема не в пробках, а в экологии. Типа не будет пробок, будет меньше выхлопа. С электричек плату брать не будут. Решение норм. У нас можно было бы также сделать.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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