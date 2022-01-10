Про це повідомляє The Guardian.
Дивися повний текст У Лондоні хочуть запровадити плату за користування особистими автомобілями.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 08:01
У Лондоні хочуть запровадити плату за користування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Лондоні хочуть запровадити плату за користування особистими автомобілями.
Додано: Чет 20 січ, 2022 08:02
Чтобы уменьшить пробки, надо строить подземные пешеходные переходы и двух-уровневые развязки, а не придумывать схемы стяжательства.
Додано: Чет 20 січ, 2022 08:15
Re: У Лондоні хочуть запровадити плату за користування...
Там проблема не в пробках, а в экологии. Типа не будет пробок, будет меньше выхлопа. С электричек плату брать не будут. Решение норм. У нас можно было бы также сделать.
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