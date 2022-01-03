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У КМДА назвали економічно
обґрунтований тариф для...

У КМДА назвали економічно обґрунтований тариф для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:07

У КМДА назвали економічно обґрунтований тариф для...

Пропонуємо до обговорення:
Востаннє вартість послуг у громадському транспорті переглядалася у 2018 році.

Дивися повний текст У КМДА назвали економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:07

Льготникам выдавать по 200 грн. в месяц на проезд. Будут платить и будут меньше шастать.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:20

В кривом роге 2.5 проезд в метро))
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