Востаннє вартість послуг у громадському транспорті переглядалася у 2018 році.
Дивися повний текст У КМДА назвали економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 17:07
У КМДА назвали економічно обґрунтований тариф для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА назвали економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва.
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:07
Льготникам выдавать по 200 грн. в месяц на проезд. Будут платить и будут меньше шастать.
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