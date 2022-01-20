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Мінімальні норми житлоплощі
в Україні: скільки метрів...

Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:47

Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...

Пропонуємо до обговорення:
Для комфортного та безпроблемного життя одному українцю необхідно не менше 13,56 кв. м загальної площі, у тому числі житлової – 9 кв. м.

Дивися повний текст Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів потрібно на сім'ю.
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:47

только почему-то больше 60 кв. метров у нас уже роскошь, за которую надо платить налог
tashhhh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:43

  tashhhh написав:только почему-то больше 60 кв. метров у нас уже роскошь, за которую надо платить налог

А что не так, учитывая, что 60 - это на владельца? 78 / 4 = 19.5. В три раза больше от оптимума или 240 на четверых таки выглядит роскошью.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:53

Интересно какой процент жителей нашей страны живут в квартирах, которые соответствуют минимальным нормам жилплощади.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:32

moveton А все ли прописанные взрослые и дети у нас считаются владельцами?
tashhhh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:42

  tashhhh написав:moveton А все ли прописанные взрослые и дети у нас считаются владельцами?

А должны? Те, кто владельцы, считаются владельцами. И взрослые и дети. Им даже прописанными для этого быть не обязательно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:11

  moveton написав:
  tashhhh написав:moveton А все ли прописанные взрослые и дети у нас считаются владельцами?

А должны? Те, кто владельцы, считаются владельцами. И взрослые и дети. Им даже прописанными для этого быть не обязательно.

Человек купил квартиру - он владелец, женился, родились дети. Дети - автоматически становятся владельцами? Потому что по факту владелец один, а живут четверо.
tashhhh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:34

  tashhhh написав:Человек купил квартиру - он владелец, женился, родились дети. Дети - автоматически становятся владельцами? Потому что по факту владелец один, а живут четверо.

Бывает. Причём 60 квадратов на четверых - это дальше больше санитарного минимума (интересно, а что будет, если станет меньше? Неужели новую квартиру дадут? Или ребёнка отберут сразу при рождении?). Дети, как и никто другой, владельцами автоматически стать не могут. Но я по-прежнему не понимаю проблему. До женитьбы человек в 60 квадратов укладывался? У него потом от рождения детей квартира сама разбухла и никто не согласился разделить с ним тяжкую ношу владения?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:29

  moveton написав:
  tashhhh написав:Человек купил квартиру - он владелец, женился, родились дети. Дети - автоматически становятся владельцами? Потому что по факту владелец один, а живут четверо.

Бывает. Причём 60 квадратов на четверых - это дальше больше санитарного минимума (интересно, а что будет, если станет меньше? Неужели новую квартиру дадут? Или ребёнка отберут сразу при рождении?).

В обсуждаемой статье - минимум на четверых получается 68кв
И квартир у нас никто не раздает. Есть у меня семья знакомая, которые вчетвером в однушке живут.

Дети, как и никто другой, владельцами автоматически стать не могут. Но я по-прежнему не понимаю проблему. До женитьбы человек в 60 квадратов укладывался? У него потом от рождения детей квартира сама разбухла и никто не согласился разделить с ним тяжкую ношу владения?

Квартиру могли и до принятия всех этих налогов купить. И никто сейчас не бежит мужа/жену делать совладельцем имущества, приобретенного до свадьбы.
tashhhh
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 01:13

  tashhhh написав:Квартиру могли и до принятия всех этих налогов купить. И никто сейчас не бежит мужа/жену делать совладельцем имущества, приобретенного до свадьбы. И квартир у нас никто не раздает. Есть у меня семья знакомая, которые вчетвером в однушке живут.

Наверное, могли. Но этот налог с 1го января 2013го года, если чё. Было время, как минимум, смириться и решить платить за роскошь или жить как-то иначе. Можно и не бежать оформлять дарственную. Тут, как в анекдоте про кошку, которую кормили горчицей: всё добровольно и с песней.
Про раздачу квартир это был сарказм, конечно. Понимаю, что государству плевать: живи хоть на улице. Но будь в какой-то квартире зарегистрирован, иначе штраф :twisted:
Просто любопытно, эти нормы, раз они такие важные, что аж статью про них написали, предполагают кому-то какую-то ответственность за их нарушение или они просто так существуют, чтобы в ЖК было что-то написано?

Таки, раз пошла такая пьянка, заглянул в ЖК. Даже не знаю ЖК какой Украины читал автор статьи. Во-первых, там не 13,56 кв. м, а 13,65 квадратного метру на одну особу. Во-вторых, это не минимум, а норма в пределах которой государство выдаёт квартиру, т.е. скорее максимум, хотя в определённых случаях допускается выдать и чуть больше. В третьих, это исключительно про выдачу квартир, а так, если сложилось, что в квартире яблоку негде упасть, то всё в порядке - исключительно возможность подать заявление на улучшение жилищных условий, надеяться и ждать. В четвёртых, про детей и зависимость от их разнополости вообще ничего не нашёл. Так что да, 60 квадратов на четверых - это тоже роскошь. В общем-то, так оно в СССР и было. Трёхкомнатная хрущёвка - 56 квадратов и обычная семья могла ещё радоваться, что столько есть.
И вообще сам ЖК выглядит сильно поросшим мхом. Он до сих пор "УКРАЇНСЬКОЇ РСР" и про громадян (вже не iснуючоï) Української РСР, хотя и с обновлениями даже от конца прошлого года.

P.S. Нужно радоваться, что за пару веков нормы чутка подросли. В XVIII веке бывали и такие: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... poster.jpg
moveton
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