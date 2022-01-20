Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...

Додано: Суб 22 січ, 2022 01:13

tashhhh написав: Квартиру могли и до принятия всех этих налогов купить. И никто сейчас не бежит мужа/жену делать совладельцем имущества, приобретенного до свадьбы. И квартир у нас никто не раздает. Есть у меня семья знакомая, которые вчетвером в однушке живут. Квартиру могли и до принятия всех этих налогов купить. И никто сейчас не бежит мужа/жену делать совладельцем имущества, приобретенного до свадьбы. И квартир у нас никто не раздает. Есть у меня семья знакомая, которые вчетвером в однушке живут.

Наверное, могли. Но этот налог с 1го января 2013го года, если чё. Было время, как минимум, смириться и решить платить за роскошь или жить как-то иначе. Можно и не бежать оформлять дарственную. Тут, как в анекдоте про кошку, которую кормили горчицей: всё добровольно и с песней.Про раздачу квартир это был сарказм, конечно. Понимаю, что государству плевать: живи хоть на улице. Но будь в какой-то квартире зарегистрирован, иначе штрафПросто любопытно, эти нормы, раз они такие важные, что аж статью про них написали, предполагают кому-то какую-то ответственность за их нарушение или они просто так существуют, чтобы в ЖК было что-то написано?Таки, раз пошла такая пьянка, заглянул в ЖК. Даже не знаю ЖК какой Украины читал автор статьи. Во-первых, там не 13,56 кв. м, а. Во-вторых, это не минимум, а норма в пределах которой государство выдаёт квартиру, т.е. скорее максимум, хотя в определённых случаях допускается выдать и чуть больше. В третьих, это исключительно про выдачу квартир, а так, если сложилось, что в квартире яблоку негде упасть, то всё в порядке - исключительно возможность подать заявление на улучшение жилищных условий, надеяться и ждать. В четвёртых, про детей и зависимость от их разнополости вообще ничего не нашёл. Так что да, 60 квадратов на четверых - это тоже роскошь. В общем-то, так оно в СССР и было. Трёхкомнатная хрущёвка - 56 квадратов и обычная семья могла ещё радоваться, что столько есть.И вообще сам ЖК выглядит сильно поросшим мхом. Он до сих пор "УКРАЇНСЬКОЇ РСР" и про громадян (вже не iснуючоï) Української РСР, хотя и с обновлениями даже от конца прошлого года.P.S. Нужно радоваться, что за пару веков нормы чутка подросли. В XVIII веке бывали и такие: