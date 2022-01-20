Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
tashhhh написав:Человек купил квартиру - он владелец, женился, родились дети. Дети - автоматически становятся владельцами? Потому что по факту владелец один, а живут четверо.
Бывает. Причём 60 квадратов на четверых - это дальше больше санитарного минимума (интересно, а что будет, если станет меньше? Неужели новую квартиру дадут? Или ребёнка отберут сразу при рождении?). Дети, как и никто другой, владельцами автоматически стать не могут. Но я по-прежнему не понимаю проблему. До женитьбы человек в 60 квадратов укладывался? У него потом от рождения детей квартира сама разбухла и никто не согласился разделить с ним тяжкую ношу владения?
tashhhh написав:Человек купил квартиру - он владелец, женился, родились дети. Дети - автоматически становятся владельцами? Потому что по факту владелец один, а живут четверо.
Бывает. Причём 60 квадратов на четверых - это дальше больше санитарного минимума (интересно, а что будет, если станет меньше? Неужели новую квартиру дадут? Или ребёнка отберут сразу при рождении?).
В обсуждаемой статье - минимум на четверых получается 68кв И квартир у нас никто не раздает. Есть у меня семья знакомая, которые вчетвером в однушке живут.
Дети, как и никто другой, владельцами автоматически стать не могут. Но я по-прежнему не понимаю проблему. До женитьбы человек в 60 квадратов укладывался? У него потом от рождения детей квартира сама разбухла и никто не согласился разделить с ним тяжкую ношу владения?
Квартиру могли и до принятия всех этих налогов купить. И никто сейчас не бежит мужа/жену делать совладельцем имущества, приобретенного до свадьбы.
tashhhh написав:Квартиру могли и до принятия всех этих налогов купить. И никто сейчас не бежит мужа/жену делать совладельцем имущества, приобретенного до свадьбы. И квартир у нас никто не раздает. Есть у меня семья знакомая, которые вчетвером в однушке живут.
Наверное, могли. Но этот налог с 1го января 2013го года, если чё. Было время, как минимум, смириться и решить платить за роскошь или жить как-то иначе. Можно и не бежать оформлять дарственную. Тут, как в анекдоте про кошку, которую кормили горчицей: всё добровольно и с песней. Про раздачу квартир это был сарказм, конечно. Понимаю, что государству плевать: живи хоть на улице. Но будь в какой-то квартире зарегистрирован, иначе штраф Просто любопытно, эти нормы, раз они такие важные, что аж статью про них написали, предполагают кому-то какую-то ответственность за их нарушение или они просто так существуют, чтобы в ЖК было что-то написано?
Таки, раз пошла такая пьянка, заглянул в ЖК. Даже не знаю ЖК какой Украины читал автор статьи. Во-первых, там не 13,56 кв. м, а 13,65 квадратного метру на одну особу. Во-вторых, это не минимум, а норма в пределах которой государство выдаёт квартиру, т.е. скорее максимум, хотя в определённых случаях допускается выдать и чуть больше. В третьих, это исключительно про выдачу квартир, а так, если сложилось, что в квартире яблоку негде упасть, то всё в порядке - исключительно возможность подать заявление на улучшение жилищных условий, надеяться и ждать. В четвёртых, про детей и зависимость от их разнополости вообще ничего не нашёл. Так что да, 60 квадратов на четверых - это тоже роскошь. В общем-то, так оно в СССР и было. Трёхкомнатная хрущёвка - 56 квадратов и обычная семья могла ещё радоваться, что столько есть. И вообще сам ЖК выглядит сильно поросшим мхом. Он до сих пор "УКРАЇНСЬКОЇ РСР" и про громадян (вже не iснуючоï) Української РСР, хотя и с обновлениями даже от конца прошлого года.