RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2022 році процесори та
відеокарти подорожчають на 20%...

У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:00

У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20%...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2022 року всі виробники відеокарт та процесорів піднімуть ціни на свою продукцію на 20%.

Дивися повний текст У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20% — ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97160
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 62 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік
R2 » Чет 20 січ, 2022 01:21
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 01:21
5kopiyok
Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція
R2 » Сер 19 січ, 2022 09:58
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 09:58
nbuga895
Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без...
R2 » Вів 18 січ, 2022 12:01
3 184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 17:14
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.