Протягом 2022 року всі виробники відеокарт та процесорів піднімуть ціни на свою продукцію на 20%.
Дивися повний текст У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20% — ЗМІ.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:00
У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20%...
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Дивися повний текст У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20% — ЗМІ.
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