Про це у коментарі УНІАН сказав технічний директор "Нафтогазу Тепло" Федір Шевченко.
Дивися повний текст Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ альтернативу дорогому газу.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:48
Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ альтернативу дорогому газу.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:05
Re: Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ.
Камыш под Одессой горит каждый год и было бы, конечно, красиво, сжигать его в ТЭЦ, а не заниматься тушением этих пожаров. Только боюсь, что его заготовка и доставка на ТЭЦ не окупится даже, если полученную энергию оценить по тарифам СЭС. Да и не так уж много того камыша.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:23
Нужно, вместо НАК "Нафтогаз Украины" , создать "Министерство щепкамышаоломы", дать им из бюджета много денег и они, с особым удовольствием, будут над этим вопросом работать долго и неэффективно.
Кто-то из великих заметил:.."Ничто так хорошо не кормит, как нерешаемая проблема"
Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:27
leoiskander Геніально, оце так Коболєв и ко, всім потрійну премію і 10 днів додаткових до щорічної відпустки.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:06
Дома котел Холмова (утилизатор мусора) горит в нем все, а что плохо горит то с дровами. Топить разной фигней (кто ценит время), еще той геморрой, ее проще вывезти в контейнеры с мусором. Поэтому в лесопосадках и где растет камыш этого добра много и собирать это все в ручную (если дадут) сейчас не выгодно.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:51
Re: Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ.
Треба дружити з іподромами! Сухий кінський навоз класно горить!
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:42
"Также в некоторых случаях возможно будут установлены газопоршневые, газотурбинные или комбинированные котлы, считает Шевченко."
Автор, это Вы не понимаете о чем пишете или Шевченко о чем говорит???
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