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Солома, сміття та очерет: у
«Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...

Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:48

Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі УНІАН сказав технічний директор "Нафтогазу Тепло" Федір Шевченко.

Дивися повний текст Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ альтернативу дорогому газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:05

Re: Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ.

Камыш под Одессой горит каждый год и было бы, конечно, красиво, сжигать его в ТЭЦ, а не заниматься тушением этих пожаров. Только боюсь, что его заготовка и доставка на ТЭЦ не окупится даже, если полученную энергию оценить по тарифам СЭС. Да и не так уж много того камыша.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:23

Нужно, вместо НАК "Нафтогаз Украины" , создать "Министерство щепкамышаоломы", дать им из бюджета много денег и они, с особым удовольствием, будут над этим вопросом работать долго и неэффективно.
Кто-то из великих заметил:.."Ничто так хорошо не кормит, как нерешаемая проблема"
leoiskander
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:27

leoiskander Геніально, оце так Коболєв и ко, всім потрійну премію і 10 днів додаткових до щорічної відпустки.
барсик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:06

Дома котел Холмова (утилизатор мусора) горит в нем все, а что плохо горит то с дровами. Топить разной фигней (кто ценит время), еще той геморрой, ее проще вывезти в контейнеры с мусором. Поэтому в лесопосадках и где растет камыш этого добра много и собирать это все в ручную (если дадут) сейчас не выгодно.
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:51

Re: Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ.

Треба дружити з іподромами! Сухий кінський навоз класно горить!
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:42

"Также в некоторых случаях возможно будут установлены газопоршневые, газотурбинные или комбинированные котлы, считает Шевченко."

Автор, это Вы не понимаете о чем пишете или Шевченко о чем говорит???
p_v_rozen
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