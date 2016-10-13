Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник?

Хотел приобрести на сайте объявлений книгу и продвец попросил предоплату, но после товар не выслал и удалил профиль. Цена вопроса в принцпе копеечная - пару сотен гривен и я не планирую писать завление в полицию.
Я звонил в банк, который выпустил карту продавца-мошенника. Они обещали, что если деньги на карте еще есть, то они вернут.
Вопрос: интересно закроет ли банк эту карту и счет? Может ли банк осуществит какие-то другие дествия в отношении такого недобросовестного клиента? Или им может быть выгодно иметь такого клиента с входящим трафиком денег?