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Что может сделать банк с картой
клиента если он мошенник?

Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:24

Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник?

Хотел приобрести на сайте объявлений книгу и продвец попросил предоплату, но после товар не выслал и удалил профиль. Цена вопроса в принцпе копеечная - пару сотен гривен и я не планирую писать завление в полицию.
Я звонил в банк, который выпустил карту продавца-мошенника. Они обещали, что если деньги на карте еще есть, то они вернут.

Вопрос: интересно закроет ли банк эту карту и счет? Может ли банк осуществит какие-то другие дествия в отношении такого недобросовестного клиента? Или им может быть выгодно иметь такого клиента с входящим трафиком денег?
Engi
 
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