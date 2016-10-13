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Что может сделать банк с картой
клиента если он мошенник?

Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:24

Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник?

Хотел приобрести на сайте объявлений книгу и продвец попросил предоплату, но после товар не выслал и удалил профиль. Цена вопроса в принцпе копеечная - пару сотен гривен и я не планирую писать завление в полицию.
Я звонил в банк, который выпустил карту продавца-мошенника. Они обещали, что если деньги на карте еще есть, то они вернут.

Вопрос: интересно закроет ли банк эту карту и счет? Может ли банк осуществит какие-то другие дествия в отношении такого недобросовестного клиента? Или им может быть выгодно иметь такого клиента с входящим трафиком денег?
Engi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:33

  Engi написав:интересно закроет ли банк эту карту и счет? Может ли банк осуществит какие-то другие дествия в отношении такого недобросовестного клиента? Или им может быть выгодно иметь такого клиента с входящим трафиком денег?

Думаю, що банку пофіг на ваші проблеми.

А от заяву - даремно не хочете писати!(тому і далі будуть процвітати шахраї)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:39

Re: Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник

Engi написав:Хотел приобрести на сайте объявлений книгу и продвец попросил предоплату, но после товар не выслал и удалил профиль. Цена вопроса в принцпе копеечная - пару сотен гривен и я не планирую писать завление в полицию.
Я звонил в банк, который выпустил карту продавца-мошенника. Они обещали, что если деньги на карте еще есть, то они вернут.

Вопрос: интересно закроет ли банк эту карту и счет? Может ли банк осуществит какие-то другие дествия в отношении такого недобросовестного клиента? Или им может быть выгодно иметь такого клиента с входящим трафиком денег?
Что-то особенно предпринять без решения суда банк и не может, вернуть разве что спорный платёж.
Выгоды банку с него тоже особой нет. Но и одной вашей жалобы недостаточно, чтобы кому-то блокировать счёт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:13

Re: Что может сделать банк с картой клиента если он мошенник

Спасибо за ответы!
Engi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:18

Engi
Банк ничего сделать не может. Они говорят просто обращайтесь в полицию.
Ось приклад відповіді яку я отримав від банку в подібній ситуації:
"Мені щиро шкода, що сталася така ситуація. Рекомендуємо в такому випадку звернутися в правоохоронні органи. Коли ми отримаємо офіційне рішення від суду, ми зможемо надати правоохоронним органам інформацію в рамках чинного законодавства. Якраз в обов'язках і правах поліції проводити розшук і затримання шахраїв. Грошові кошти, які були вкрадені шахраями, можуть бути компенсовані ними ж за рішенням суду."
andreis
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