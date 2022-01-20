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На території ЄС можуть
заборонити майнінг криптовалют

На території ЄС можуть заборонити майнінг криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:54

На території ЄС можуть заборонити майнінг криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Принаймні, до цього закликає Ерік Тедін, керуючий центрального банку Швеції та один із провідних фінансових регуляторів ЄС, передає Financial Times.

Дивися повний текст На території ЄС можуть заборонити майнінг криптовалют.
R2
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на секундочку?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:22

  5kopiyok написав:на секундочку?

У всего есть своя цена:
https://news.dialog.ua/244846_1642863431
Ожидаем рывок цен на электроэнергию: https://news.finance.ua/ua/news/-/50724 ... kund-video
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 00:50

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espanol
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