Законопроєкт про створення спеціалізованого фінансового суду уже напрацьований, Нацбанк і далі готовий до дискусій щодо створення такого суду.
Дивися повний текст Законопроєкт про створення фінансового суду вже напрацьований – голова НБУ.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 14:00
Законопроєкт про створення фінансового суду вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законопроєкт про створення фінансового суду вже напрацьований – голова НБУ.
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:00
Да чё там, как-то не по нашему. Нужно "создать" три финансовых суда узкой специализации : один будет чинить разборки по гривневым кредитам, другой в доллЯрах, третий в евро. Заодно можно создать земельный суд, водный суд, суд по недрам и т.д.
Всем судьям дать из бюджета по 100 тыс. грн зарплаты и заживём!!!
Ну и льготы понятно всем дать-дело то хлопотное, нервное..
Да и над ними всю цепочку аппеляционных, кассационных, верховно-специализированых...конституционно-специализированых...
А специальная специализированая полиция? А плюс такая же прокуратура?..
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:19
Re: Законопроєкт про створення фінансового суду вже...
В Украине суды существуют с целью узаконивания системы нарушений Закона.
Закона не было - его не нарушали ибо ОН был обязателен к пониманию.
Теперь калядовать будут по беспределу ещё и на законах экономико-финансового положения.
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