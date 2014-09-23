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Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:02
Ближче до кінця говорять про євробонди
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greenozon
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:40
Украина должна требовать от внешних кредиторов списания долгов - глава Счетной палатыhttps://www.unian.net/economics/finance ... 23686.html
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Ірина_, Модератор
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