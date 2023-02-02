|
|
Євробонди України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31
greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
-
adj
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор