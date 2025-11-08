Я написав, в минулому пості, чому вони здоровіші. Ти читати вмієш?
Навіть як стояв на вулиці торгував по спеці і морозу, це вже удар по здоровʼю
А як на полігоні на морозі під час спеки, то як?
Твердження «знущався над солдатами» таке ж висмоктані з пальця, як «вони здоровіші»?
Те, що з 22 року не відправляють у відставку в 43, це теж твоє твердження. яке не має нічого спільного з реальністю.
Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.
А ти можеш, молодий, не воював ні дня.