Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:51

hxbbgaf

Я написав, в минулому пості, чому вони здоровіші. Ти читати вмієш?
Навіть як стояв на вулиці торгував по спеці і морозу, це вже удар по здоровʼю

А як на полігоні на морозі під час спеки, то як?
Твердження «знущався над солдатами» таке ж висмоктані з пальця, як «вони здоровіші»?

Те, що з 22 року не відправляють у відставку в 43, це теж твоє твердження. яке не має нічого спільного з реальністю.


Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.
А ти можеш, молодий, не воював ні дня.
Hotab
 
Повідомлень: 17092
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:03

На полігоні ж не вони, на полігоні вони ганяли салаг. Самі, мабуть, сиділи в командному пункті якомусь. Хочеш порівняти це з дорожнім рабочим, що на 50 градусах спеки нюхає асфальт, трактористом, який днями паше і трясеться, і т.д.? Плюс туди самого початку вибирали тільки найздоровіших. Що неясно
В статті сказано, в ЗСУ із цих молодих відставників тільки 1 із 40! І звільнитись не можуть солдати, а якщо це якийсь майор, то я дуже сумніваюсь, він не може звільнитись.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22861
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
