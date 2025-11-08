Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 46474849 Додано: Суб 08 лис, 2025 19:51 hxbbgaf



Я написав, в минулому пості, чому вони здоровіші. Ти читати вмієш?

Навіть як стояв на вулиці торгував по спеці і морозу, це вже удар по здоровʼю



А як на полігоні на морозі під час спеки, то як?

Твердження «знущався над солдатами» таке ж висмоктані з пальця, як «вони здоровіші»?



Те, що з 22 року не відправляють у відставку в 43, це теж твоє твердження. яке не має нічого спільного з реальністю.





Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.

Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.А ти можеш, молодий, не воював ні дня. Hotab Повідомлень: 17092 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2531 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 20:03 На полігоні ж не вони, на полігоні вони ганяли салаг. Самі, мабуть, сиділи в командному пункті якомусь. Хочеш порівняти це з дорожнім рабочим, що на 50 градусах спеки нюхає асфальт, трактористом, який днями паше і трясеться, і т.д.? Плюс туди самого початку вибирали тільки найздоровіших. Що неясно

В статті сказано, в ЗСУ із цих молодих відставників тільки 1 із 40! І звільнитись не можуть солдати, а якщо це якийсь майор, то я дуже сумніваюсь, він не може звільнитись. hxbbgaf Повідомлень: 22861 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз.

