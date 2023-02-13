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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31

greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:32

  adj написав:greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?

на жаль не підкажу
але наск мені відомо перекидати можна лише між своїми рахунками, все решта- купля-продаж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:51

Re: Євробонди України

Хтось купляв через банк восток?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:30

  Maxwe11 написав:Хтось купляв через банк восток?

Не дізнавався але підозрюю що комісії там космічні
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:48

  adj написав:greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?

не певен, що саме маєте на увазі під позиціями, проте
1. можна перекидати гроші в певних лімітах від одного користувача до іншого.
2. восени на одному івенті вони озвучували можливість купівлі ОЗДП лот на 2 особи. Супроводжують договорами/документами, беруть за це додаткові пару сотень коміса. Після купівлі розкидають лот на 2 особи, умовно 50 паперів на кожного.
Як потім з цим недолотом бути у випадку бажання продати - мені тоді не відповіли. Але у випадку купонів чи погашення за терміном - все буде норм.
Comando
 
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  #<1 ... 4567
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