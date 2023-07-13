Євробонди України

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лип, 2023 13:54
Перед купівлею ОЗДП обов'язково ознайомтеся з застереженням пов'язаними з такими інвестиціями
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:22
по відношенню до франкфуртської біржі де була ціна 140-180 це наче досить дорого... проте за останій час євробонди підскочили в ціні (інвестори вертають віру?) тому все відносно
але є одне велике АЛЕ
там треба купувати лотами (100 штук)
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:52
greenozon
На бонді закінчилися ОЗДП.
Тестували пробну невеличку партію?..
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:55
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:58
ціна 140-180...
в той час люди шукали де купити генератор та як розігріти їжу
ви б ща згадали часи коли бабка була молодою:)
Додано: Чет 13 лип, 2023 16:45
Наш новий папір (ОЗДП) виявився занадто затребуваним і його ціна стала дуже швидко зростати.
Щоб зменшити ризики для користувачів, брокер вирішив тимчасово зняти цей папір з продажу. Це дозволить привести ціну у відповідність до реальної вартості та запобігти можливим втратам.
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