Євробонди України

Додано: П'ят 16 сер, 2024 04:38

Там вообще, кроме лимита 100 или 200 акций для голосования, написано в "Important Notice" что “RETAIL INVESTOR” не может тут ничего делать, да и владеть новыми бумагами "THE NEW SECURITIES ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA.",они определяют “RETAIL INVESTOR” как - "(10) ‘professional client’ means a client meeting the criteria laid down in Annex II;(11) ‘retail client’ means a client who is not a professional client;" изА "professional client" это банки и т.д..Получается хоть докупай до 100 или 200 акций, хоть не докупай, а мелких инвесторов кинули.