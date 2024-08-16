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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:44

Спрашивал в банке-

Прочитал новость и посмотрел на бирже информацию что "UKRAINE REACHES AGREEMENT WITH BONDHOLDERS". https://www.londonstockexchange.com/new ... s/16578910
Разъясните пожалуйста пару вопросов, комитет представлял 25% держателей бондов, чтобы соглашение вступило в силу нужно согласие 2/3 держателей и более 50% по каждому выпуску?
Может ли так случиться что держатели не согласятся на условия, и что тогда будет?
В соглашение предусмотрена выплата 1,25% для тех кто согласился на условия и наказание - "Non-consenting holders would not receive series 2035 and 2036, and unissue additional Bond Bs would not be reallocated to consenting holders" для тех кто не согласится.
Что будет с теми кто не согласится, и если большинство согласятся, тем кто не согласится принудительно поменяют бонды, или они будут индивидуально судиться с Украиной?
Я бы не хотел рисковать, вы пришлете документы для участия в голосовании, или передачи права на голосование по сделки с правительством?
Что еще надо делать, чтобы не пролететь?

Згідно Вашого питання ми запитали НБУ та отримали наступну відповідь, яка надається:

«Станом на сьогодні Депозитарій Національного банку не отримував інформацію від Міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Clearstream Banking S.A. (далі – іноземний депозитарій) про цінні папери, які розміщені поза межами України.

В разі отримання від іноземного депозитарію інформації про зміни до умов випуску облігацій зовнішніх державних позик та державних деривативів, Депозитарій Національного банку обов’язково повідомить Депозитарні установи, які обліковують дані ОЗДП».

Правительство уже действует - https://interfax.com.ua/news/economic/1004180.html так как будто уже все окончательно решено.

Короче пока непонятно как да что. :?
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:53

так, пройшлов хайп по ЗVІ і телеграмах, всі потілились і заспокоїлись, наче,
але дивні діла діються
он недавно прийняли якийсь закон який дозволяє не робити виплати...
готуються до форс мажору?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:05

новини по ОЗДП від Універу - viewtopic.php?p=5757261#p5757261

що по інших брокерах?
Бонд точно продавав, щось мовчить наразі

ICU, Kinto?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:26

Розрахунок євробондів


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =272299049
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 04:38

greenozon Там вообще, кроме лимита 100 или 200 акций для голосования, написано в "Important Notice" что “RETAIL INVESTOR” не может тут ничего делать, да и владеть новыми бумагами "THE NEW SECURITIES ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA.",

они определяют “RETAIL INVESTOR” как - "(10) ‘professional client’ means a client meeting the criteria laid down in Annex II;
(11) ‘retail client’ means a client who is not a professional client;" из https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32014L0065


А "professional client" это банки и т.д..

Получается хоть докупай до 100 или 200 акций, хоть не докупай, а мелких инвесторов кинули. :evil:
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:19

Kripo грошей нема, дефолт і так мав би бути, але вийде незручно перед інституційними інвесторами які мають вихід на ОП.

Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу, зараз з ще більшим дисконтом відкуплять.

Всім хто вирішив пограти в спекуляцію що Україна щось заплатить - дякую, досвід він безцінний :D
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:32

  adj написав:Kripo грошей нема, дефолт і так мав би бути, але вийде незручно перед інституційними інвесторами які мають вихід на ОП.

Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу, зараз з ще більшим дисконтом відкуплять.

Всім хто вирішив пограти в спекуляцію що Україна щось заплатить - дякую, досвід він безцінний :D
коли в оздп заходили и вихід був безлімітний - що зараз казати якщо з рахунку в одному банку не більше 100 к грн готівкою ((
sens
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