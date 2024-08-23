Євробонди України

Додано: П'ят 23 сер, 2024 05:14

adj написав: Kripo грошей нема, дефолт і так мав би бути, але вийде незручно перед інституційними інвесторами які мають вихід на ОП.



Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу, зараз з ще більшим дисконтом відкуплять.



Всім хто вирішив пограти в спекуляцію що Україна щось заплатить - дякую, досвід він безцінний грошей нема, дефолт і так мав би бути, але вийде незручно перед інституційними інвесторами які мають вихід на ОП.Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу, зараз з ще більшим дисконтом відкуплять.Всім хто вирішив пограти в спекуляцію що Україна щось заплатить - дякую, досвід він безцінний

Спасибо за работу!там вроде ошибка, "премия за согласия" 1,25% идет от номинальной стоимости облигаций а не от суммы с накопленными процентами. Теперь еще вопрос, почему сложный процент считают за 2,5 года, ведь за первую половину 2022 проценты заплатили, и теперь вместо второй половины 2024 го года делают эту акцию? т.е. за 2 года проценты надо считать?Тут несколько странных пунктов -Украина не имеет риска дефолта, бабло дают все вокруг, резервы есть, Украина платит % по ОВГЗ как скаженная, ни МВФ ни "странам клуба" не предложили списать часть долга, и только комерсов кидают. Тыкают "нормы долга от МВФ" и требуют списать деньги в мусорку. Выкрутили руки."Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу"- это вообще я не понял. Требования дать гражданам Украины возможность получать большой % на евробондах были давно. За пару лет до войны это наконец стало возможным, покупали на внутреннем рынке частники в розницу ДОРОЖЕ чем Інституційні інвестори напрямую брали у Украины. С началом войны операции вроде как заморозили на внутреннем рынке. А теперь вот проблемы с обменом.И последний пассаж - мы до войны обсуждали - что надежней, депозиты в банках, ОВГЗ или евробонды. Все были согласны что "при шухере" любые вклады в гривне проиграют, так и случилось. Но я думал что евробонды будут надежней долларовых ОВГЗ, я ошибся. А те кто был был в долларовых ОВГЗ - в шоколаде.