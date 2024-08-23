Євробонди України

Прочитал новость и посмотрел на бирже информацию что "UKRAINE REACHES AGREEMENT WITH BONDHOLDERS". https://www.londonstockexchange.com/new ... s/16578910 Разъясните пожалуйста пару вопросов, комитет представлял 25% держателей бондов, чтобы соглашение вступило в силу нужно согласие 2/3 держателей и более 50% по каждому выпуску? Может ли так случиться что держатели не согласятся на условия, и что тогда будет? В соглашение предусмотрена выплата 1,25% для тех кто согласился на условия и наказание - "Non-consenting holders would not receive series 2035 and 2036, and unissue additional Bond Bs would not be reallocated to consenting holders" для тех кто не согласится. Что будет с теми кто не согласится, и если большинство согласятся, тем кто не согласится принудительно поменяют бонды, или они будут индивидуально судиться с Украиной? Я бы не хотел рисковать, вы пришлете документы для участия в голосовании, или передачи права на голосование по сделки с правительством? Что еще надо делать, чтобы не пролететь?
Згідно Вашого питання ми запитали НБУ та отримали наступну відповідь, яка надається:
«Станом на сьогодні Депозитарій Національного банку не отримував інформацію від Міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Clearstream Banking S.A. (далі – іноземний депозитарій) про цінні папери, які розміщені поза межами України.
В разі отримання від іноземного депозитарію інформації про зміни до умов випуску облігацій зовнішніх державних позик та державних деривативів, Депозитарій Національного банку обов’язково повідомить Депозитарні установи, які обліковують дані ОЗДП».
greenozon Там вообще, кроме лимита 100 или 200 акций для голосования, написано в "Important Notice" что “RETAIL INVESTOR” не может тут ничего делать, да и владеть новыми бумагами "THE NEW SECURITIES ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA.",
Спасибо за работу! там вроде ошибка, "премия за согласия" 1,25% идет от номинальной стоимости облигаций а не от суммы с накопленными процентами. Теперь еще вопрос, почему сложный процент считают за 2,5 года, ведь за первую половину 2022 проценты заплатили, и теперь вместо второй половины 2024 го года делают эту акцию? т.е. за 2 года проценты надо считать?
adj написав:Kripo грошей нема, дефолт і так мав би бути, але вийде незручно перед інституційними інвесторами які мають вихід на ОП.
Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу, зараз з ще більшим дисконтом відкуплять.
Всім хто вирішив пограти в спекуляцію що Україна щось заплатить - дякую, досвід він безцінний
Тут несколько странных пунктов - Украина не имеет риска дефолта, бабло дают все вокруг, резервы есть, Украина платит % по ОВГЗ как скаженная, ни МВФ ни "странам клуба" не предложили списать часть долга, и только комерсов кидают. Тыкают "нормы долга от МВФ" и требуют списать деньги в мусорку. Выкрутили руки.
"Інституційні інвестори продали з дисконтом оздп рітейлу"- это вообще я не понял. Требования дать гражданам Украины возможность получать большой % на евробондах были давно. За пару лет до войны это наконец стало возможным, покупали на внутреннем рынке частники в розницу ДОРОЖЕ чем Інституційні інвестори напрямую брали у Украины. С началом войны операции вроде как заморозили на внутреннем рынке. А теперь вот проблемы с обменом.
И последний пассаж - мы до войны обсуждали - что надежней, депозиты в банках, ОВГЗ или евробонды. Все были согласны что "при шухере" любые вклады в гривне проиграют, так и случилось. Но я думал что евробонды будут надежней долларовых ОВГЗ, я ошибся. А те кто был был в долларовых ОВГЗ - в шоколаде.