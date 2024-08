Євробонди України

Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 78910 Додано: Пон 26 сер, 2024 03:02 greenozon написав: Розрахунок євробондів





https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =272299049 Розрахунок євробондів



Да и вы в D41 и D42 учитываете "премию за согласие" из I9, а потом еще раз АА41 и АА42 снова ее добавляете.



https://www.londonstockexchange.com/new ... aimer=true





Principal: 40% of outstanding principal amount of Eurobonds plus past due and accrued interest up to 1 August 2024 ("Aggregate Bond A")



· Currency: USD1



· Coupon Structure:



o Coupons to start accruing from 1 August 2024 and to be paid in cash semi-annually in arrears on 1 February and 1 August



https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_ogol ... atsii-4703

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках,



Т.е накоплений процент надо считать не за 2,5 года а только за 2 года, но добавить выплату за "1 Августа 2024", где можно и "плату за согласие" учесть.

Повідомлень: 1371 З нами з: 24.07.10 Подякував: 458 раз. Подякували: 254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 14:29 Чи можливо додати в разрахункову таблицю XS1902171757 ?

Чи конкретна облигация, з конкретной датой погашення не має значення і розрахунок для всих однаковий? Tuman Повідомлень: 1 З нами з: 27.08.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 20:21 Tuman написав: Чи можливо додати в разрахункову таблицю XS1902171757 ?

Чи конкретна облигация, з конкретной датой погашення не має значення і розрахунок для всих однаковий? Чи можливо додати в разрахункову таблицю XS1902171757 ?Чи конкретна облигация, з конкретной датой погашення не має значення і розрахунок для всих однаковий?



я для этой серии и переделывал, от серии зависит распределение бондов A.

LAUNCH OF EXCHANGE OFFER AND CONSENT SOLICITATION

UKRAINE, REPRESENTED BY THE MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE

Released 13:00:10 09 August 2024



Existing Notes Step Up Bond A 2029 Step Up Bond A 2034 Step Up Bond A 2035 Step Up Bond A 2036 Step Up Bond B 2030 Step Up Bond B 2034 Step Up Bond B 2035 Step Up Bond B 2036 Total

2030 Notes 200 100 100 21.85 81.65 69.00 57.50 630



За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% із 2034 року і далі.

Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.



Да, и сложный процент накапливается за каждые полгода, поэтому G7 не =E7*(1+C7)*(1+C7)*(1+C7/2)*F7*1000 а =E7*(1+C7/2)*(1+C7/2)*(1+C7/2)*(1+C7/2)*F7*1000 должна быть



Остается открытым вопрос, дадут ли мелким инвесторам Step Up Bond B 2035 и Step Up Bond B 2036.



як файл выложити?

