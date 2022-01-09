«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
warlamp написав: При таких больших углах замера скорости, как видим на этой радарной сетке, если Фантом во время импульса резко рыскнет носом по курсу в сторону нарушителя, то скорость нарушителя сразу увеличится на несколько км\ч. Например, если объезжать ямку или умышленно. Насколько помню, угол замера не должен превышать 25°, а на радарной сетке красная метка нарушителя зафиксирована под углом около 45°. И ещё, в зоне действия радара видим сразу три авто, и могут быть вопросы принадлежности скорости другому объекту.
Та все понятно. Каждый из этой 1000 ехал 50 км/ч, а злые гаишники выписывали кренделя на дороге и привлекали подставных "летчиков", фальсифицируя показания радара, чтобы выполнить план.
warlamp написав: При таких больших углах замера скорости, как видим на этой радарной сетке, если Фантом во время импульса резко рыскнет носом по курсу в сторону нарушителя, то скорость нарушителя сразу увеличится на несколько км\ч. Например, если объезжать ямку или умышленно. Насколько помню, угол замера не должен превышать 25°, а на радарной сетке красная метка нарушителя зафиксирована под углом около 45°. И ещё, в зоне действия радара видим сразу три авто, и могут быть вопросы принадлежности скорости другому объекту.
Та все понятно. Каждый из этой 1000 ехал 50 км/ч, а злые гаишники выписывали кренделя на дороге и привлекали подставных "летчиков", фальсифицируя показания радара, чтобы выполнить план.
Gps координаты точки съёмки вы на фото не увидели?
Gps координаты видно. Но где гарантия, что знаки соответствуют этому участку дороги в программе, да еще с другой стороны дороги? Или знак кто-то сбил ? А если спереди машины замерять будут ? В Украине дороги нормальными не могут сделать, а про правильные знаки с привязкой к программе (сертифицированой ?) - это на уровне фантастики.
Интересно, смогут ли эти патрули исключить существование таких случаев:
Или когда после ДТП много месяцев не могут установить, депутата, что был за рулём и его состояние. Или по сути это статистический сбор податей на дороге, где в суде будут отсеяны те, кому оплата штрафов не по СТАТУСУ.
Gps координаты точки съёмки вы на фото не увидели?
Gps координаты видно. Но где гарантия, что знаки соответствуют этому участку дороги в программе, да еще с другой стороны дороги? Или знак кто-то сбил ? А если спереди машины замерять будут ? В Украине дороги нормальными не могут сделать, а про правильные знаки с привязкой к программе (сертифицированой ?) - это на уровне фантастики.