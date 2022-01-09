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«Фантомні» патрулі виписали
майже тисячу штрафів за...

«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:07

  warlamp написав: При таких больших углах замера скорости, как видим на этой радарной сетке, если Фантом во время импульса резко рыскнет носом по курсу в сторону нарушителя, то скорость нарушителя сразу увеличится на несколько км\ч. Например, если объезжать ямку или умышленно. Насколько помню, угол замера не должен превышать 25°, а на радарной сетке красная метка нарушителя зафиксирована под углом около 45°. И ещё, в зоне действия радара видим сразу три авто, и могут быть вопросы принадлежности скорости другому объекту.

Та все понятно. Каждый из этой 1000 ехал 50 км/ч, а злые гаишники выписывали кренделя на дороге и привлекали подставных "летчиков", фальсифицируя показания радара, чтобы выполнить план.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:10

  Gastarbaiter написав:
  warlamp написав: При таких больших углах замера скорости, как видим на этой радарной сетке, если Фантом во время импульса резко рыскнет носом по курсу в сторону нарушителя, то скорость нарушителя сразу увеличится на несколько км\ч. Например, если объезжать ямку или умышленно. Насколько помню, угол замера не должен превышать 25°, а на радарной сетке красная метка нарушителя зафиксирована под углом около 45°. И ещё, в зоне действия радара видим сразу три авто, и могут быть вопросы принадлежности скорости другому объекту.

Та все понятно. Каждый из этой 1000 ехал 50 км/ч, а злые гаишники выписывали кренделя на дороге и привлекали подставных "летчиков", фальсифицируя показания радара, чтобы выполнить план.


А разве бывают добрые "гаишники"?
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:49

Hotab
Gps координаты точки съёмки вы на фото не увидели?

Gps координаты видно. Но где гарантия, что знаки соответствуют этому участку дороги в программе, да еще с другой стороны дороги? Или знак кто-то сбил ? А если спереди машины замерять будут ?
В Украине дороги нормальными не могут сделать, а про правильные знаки с привязкой к программе (сертифицированой ?) - это на уровне фантастики.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:20

Интересно, смогут ли эти патрули исключить существование таких случаев:

Или когда после ДТП много месяцев не могут установить, депутата, что был за рулём и его состояние.
Или по сути это статистический сбор податей на дороге, где в суде будут отсеяны те, кому оплата штрафов не по СТАТУСУ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:09

Re: «Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...

  warlamp написав:А разве бывают добрые "гаишники"?

Даішники з народу, який народ такі і даішники.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:33

Знатний срач.
І як завжди підгорає в альтернативних.


Надіюся таких авто буде більше.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:34

  zloy_ukr написав:Hotab
Gps координаты точки съёмки вы на фото не увидели?

Gps координаты видно. Но где гарантия, что знаки соответствуют этому участку дороги в программе, да еще с другой стороны дороги? Или знак кто-то сбил ? А если спереди машины замерять будут ?
В Украине дороги нормальными не могут сделать, а про правильные знаки с привязкой к программе (сертифицированой ?) - это на уровне фантастики.

Які знаки? По Києву не більше 50км на годину.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:48

Re: «Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...

  Первый написав:По Києву не більше 50км на годину.
Треба на озброєння брати досвід Брюселю!!! (Там - 30)
Radon
 
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