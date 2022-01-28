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ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 січ, 2022 15:26
_hunter написав: vt313 написав:
Да, но судьи наносят самый большой вред.
Т.е. те же 450 депутатов, например, "вреда" (как бы оно не считалось) наносят меньше?..
Однозначно меньше.
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vt313
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