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ПФУ назвав кількість
пенсіонерів в Україні

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:26

  _hunter написав:
  vt313 написав:
Да, но судьи наносят самый большой вред.

Т.е. те же 450 депутатов, например, "вреда" (как бы оно не считалось) наносят меньше?..


Однозначно меньше.
vt313
 
Повідомлень: 66
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