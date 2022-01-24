RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Накопичувальні пенсії: звідки
на рахунки українців...

Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:10

Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців...

Пропонуємо до обговорення:
Українців чекає три етапи впровадження накопичувальних пенсій, які уряд планує почати з 2023 року.

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців надходитимуть гроші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97251
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:11

"Потратить полученные деньги на пенсии украинцы могут на что угодно: инвестировать в недвижимость, криптовалюту или ценные бумаги."
Интересное уточнение. А были варианты запретить тратить на что-то?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:13

Re: Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців...

moveton написав:"Потратить полученные деньги на пенсии украинцы могут на что угодно: инвестировать в недвижимость, криптовалюту или ценные бумаги."
Интересное уточнение. А были варианты запретить тратить на что-то?
Много ли инвестируют из пенсии 5кгрн при таких ценах на ком.услуги/продукты/медицину?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:30

  GALeon написав:Много ли инвестируют из пенсии 5кгрн при таких ценах на ком.услуги/продукты/медицину?

Да все, наверное :) Минимальная пенсия 1934 грн и как-то на неё живут. Значит из 5к больше половины можно и инвестировать.
Другой вопрос, что "згідно з розрахунками Мінсоцполітики, пенсіонеру на базові потреби на місяць потрібно 3692 грн", поэтому минималка тоже вкладывается куда-то, где можно получить хотя бы 100% доходность. Все успешные криптовалютные тредеры, не иначе. Тут, правда, настораживает, что покупать крипту разрешили, а про продажу никто ничего не говорил :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kruglick і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня:...
R2 » Вів 25 січ, 2022 16:13
3 298
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 21:21
Igorenya
Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть... 1, 2, 3
R2 » П'ят 07 січ, 2022 10:13
28 134783
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 09:19
moveton
Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту... 1, 2
R2 » П'ят 21 січ, 2022 07:53
14 1133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 16:19
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1666)
28.01.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.