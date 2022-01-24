Українців чекає три етапи впровадження накопичувальних пенсій, які уряд планує почати з 2023 року.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців надходитимуть гроші.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:10
Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців надходитимуть гроші.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:11
"Потратить полученные деньги на пенсии украинцы могут на что угодно: инвестировать в недвижимость, криптовалюту или ценные бумаги."
Интересное уточнение. А были варианты запретить тратить на что-то?
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:13
Re: Накопичувальні пенсії: звідки на рахунки українців...
Много ли инвестируют из пенсии 5кгрн при таких ценах на ком.услуги/продукты/медицину?
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:30
Да все, наверное Минимальная пенсия 1934 грн и как-то на неё живут. Значит из 5к больше половины можно и инвестировать.
Другой вопрос, что "згідно з розрахунками Мінсоцполітики, пенсіонеру на базові потреби на місяць потрібно 3692 грн", поэтому минималка тоже вкладывается куда-то, где можно получить хотя бы 100% доходность. Все успешные криптовалютные тредеры, не иначе. Тут, правда, настораживает, что покупать крипту разрешили, а про продажу никто ничего не говорил
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