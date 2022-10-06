RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 172173174175

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:13

klug, та ні, ніяких прострочек немає і бути не може.

Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3524 раз.
Подякували: 5854 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:50

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Дійсно - причина в УБКІ. Був півроку тому рейтинг 445, місяць тому 382, а сьогодні вже 286...
Насколько я понимаю, то нет единого стандарта расчёта рейтинга. Каждое БКИ само выбирает критерии анализа кредитной истории.

  Striker написав:Нічого такого не робив... Може кудись дійшла інфа, що я вже рік офіційно не працюю.
Зачастую банки обновляют информацию в кредитной истории раз в месяц. Банки через БКИ могут видеть текущую нагрузку и порой рассрочка, привязанная к карте, отображается обычной задолженностью по карте. Что касается наличие трудоустройства, то есть сомнения о том, что ПФУ делится этой информацией. Но в кредитной истории есть информация о работодателе клиента и она сливается, если клиент сам сообщает банку о своём трудоустройстве.
Если з/п приходила на карту Привата и в нём не было депозитов/оборотов по карте на определённую сумму, то для Привата это уже "звоночек" и, особенно, в военное время он мог просто подстраховаться.

ps У меня сейчас рейтинг тоже не айс -- 399, хотя в обычное время держался ~420. Тут видимо, чем ближе выгребаешь карту под ноль, тем рисует рейтинг ниже...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 08.03.18
Подякував: 500 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:53

Striker а у якому мiстi ви мешкаєте? Просто чому питаю - знайомiй #лайно сьогоднi знизилo з 50 до 2к. Кредиток iнших банкiв з лiмiтами - 7-8 шт., лiмiти в межах 10-50 тис., але загальна поточна заборгованнiсть <10к; тривала кредитна iсторiя, жодних просрочок, рейтинг 388 (на початку року було 400+), використання картки #лайна вiд 1000 до 15000 в мiсяць, з перiодичним виведенням картки в 0. При цьому по сутi єдиним негативним фактором є проживання в обласному центрi, що знаходиться останнiй мiсяць пiд щоденними ворожими обстрiлами (включно два сьогоднiшнix). Особисто менi здається, що приват вважає ризиком подiбне мiсце проживання i тому зрiзав лiмiт. Зокрема по знайомiй причина бачиться саме така.
Alien
 
Повідомлень: 770
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:22

Alien, Дніпро. Можливо і в цьому причина, бо в останні дні багато прильотів. Тільки не бачу зв'язку з тим, що в мене ще й кредитний рейтинг різко знизився.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3524 раз.
Подякували: 5854 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:36

  Striker написав:Alien, Дніпро. Можливо і в цьому причина, бо в останні дні багато прильотів. Тільки не бачу зв'язку з тим, що в мене ще й кредитний рейтинг різко знизився.

Ну причину зниження рейтингу треба шукати в самому БКI - хтось з ваших кредиторiв передав йому про вас щось негативне. Може й придумане самим кредитором. А щодо масового зниження лiмiтiв - тут думаю ще могло вплинути те що нiбито приват розпочав пiдготовку до приватизацiї - на днях якраз зустрiчав щось подiбне у ЗМI. Кредитнi лiмiти облiковуються на позабалансових рахунках i нiби враховуються в якихось нормативах - тому вирiшили їх "почистити"
Alien
 
Повідомлень: 770
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:45

У меня тоже Приват в начале войны снизил лимит с 50000 до нуля. Затем вернул все 50000, но как только я им начал пользоваться, срезал лимит до фактически потраченной суммы
Востаннє редагувалось Driver в Чет 06 жов, 2022 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 13.06.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:47

И подскажите, плз, по такому вопросу.

Дано: чел с обычными грн КДВ и грн Уни (не голд).

Задача: сделать карту для возврата валютного депозита.

1. Можно ли для этого открыть Диджитал КДВ в валюте? (если клиент не-голд)
2. Там тарифы такие же как на обычной КДВ?
3. В частности, снятие валюты в кассе без комиссии?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 13.06.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:54

Re: ПриватБанк

Driver,
1) да (для неучастников GOLD-клуба не доступны только валютные Уни);
2) да, даже лучше: не надо носить пластик и банк поощряет использование цифровых карт отсутствием по ним ряд комиссий в кассе, которые ввели для пластика;
3) да.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 08.03.18
Подякував: 500 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 172173174175
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4992)
06.10.2022 22:57
Ринок ОВДП (3576)
06.10.2022 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.