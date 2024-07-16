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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 20:58

Re: ПриватБанк

тропинка на юнекс всьо? тобто взагалі всьо?
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 22:56

Re: ПриватБанк

daap, для карткових рахунків Юнекс усьо. Для класичних кредитів доступно (у теорії), хз як на практиці.
Howl
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Повідомлень: 6046
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:32

Re: ПриватБанк

Кожна пробіжка - це донат: ПриватБанк стартував Бігозбір разом з Run Ukraine
Упродовж трьох місяців ПриватБанк конвертуватиме тренування українців у донати на протезування військових і цивільних в центрі Superhumans. Компанія Run Ukraine разом із ПриватБанком та іншими партнерами запустила Бігозбір, покликаний закривати потреби українських фондів незвичним способом - за допомогою пробіжок.

Кожен охочий може долучитися абсолютно безкоштовно, не перераховуючи жодних коштів. Все, що потрібно, - зареєструватися і почати бігати, фіксуючи пробіжки в біговому застосунку. Підтримати Бігозбір та долучитися до благодійних пробіжок можна з будь-якої точки світу, зареєструвавшись на сайті Київського марафону Київського марафону.

Щоб доєднатися до Бігозбору ПриватБанку, оберіть ініціативу Донать кілометрами для Superhumans, безкоштовно зареєструйтеся на сайті марафону та у біговому застосунку Strava. З 22 липня регулярно виходьте на пробіжки і перетворюйте кілометри в донати - кожен затреканий кілометр ПриватБанк перетворить на 10 гривень донату.

Детальніше за посилання.

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