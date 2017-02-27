RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12105121061210712108
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 09:15

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Для того щоб людям ХОТІЛОСЬ більше працювати вони повинні при вкладенні меншої кількості праці-отримувати більше результат....
В противному разі
Яка різниця виробнику (простому працівнику) що він ОТРИМАЄ більше гривень і на ту ж величину повинен більше витратити? Він як випускав 100 одиниць - так і випустить...

Тобто не плутайте
Збільшення інфляції(податок на всіх який збільшує ГРОШОВУ масу і не збільшує товарну)
З збільшення продуктивності праці, яка залежить як правило від ІМПОРТНИХ технологій/інструментів...
ту питання не в продуктивності, а в споживачах. чим дешевше власна валюта, тим більше куплять власного, й тим менше імпорту. а один робочий випускав 100 одиниць, а стане потрібно, щоб двоє робочих випускало 200 одиниць. це лише про конкуренції з іноземними виробниками...
Ой-йо-йо-йой....
Завжди треба дивитись весь ланцюжок
Було -стало-змінилось....
Було валюта=10 наших
Ціна одиниці товару=імпорт(енергія)10+оплата праці10+податки10=30наших або 3валютних
Стало валюта=20
Ціна одиниці=імпорт 20+оплата праці10+податки10=40 наших або 2 валютних....

Де покращення?
У власного населення було 10 від оплати праці+10 від податків(це оплата бюджетників)=20 одиниць або 2 валютних
А стало 20 одиниць або 1 валютна....
Тобто Ви в два раза погіршили дохід власного населення і при цьому ще й підняли ціну на товар в 1,5 рази.....

Так, якщо цей товар випускався на експорт тоді так-виграш від девальвації є, але весь цей виграш виключно за рахунок зниження доходів всередині держави.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28964
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3050 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 09:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Так, якщо цей товар випускався на експорт тоді так-виграш від девальвації є, але весь цей виграш виключно за рахунок зниження доходів всередині держави.

Так я про це й кажу: власник отримує короткочасний виграш, бо ту саму суму у валюті міняє на більшу кількість місцевих фантиків. А ріст зарплат для компенсації девальвації завжди відстає. І якщо на приватних він буде поступовим і за місяців 6-9 все відіграє, то для військових, бюджетників, пенсіонерів мінімум рік треба лапу смоктати в очікуванні коли держава таки вирішить компенсувати девальвацію. А при х2-х3 і не один рік.
І може десь в ідеальних країнах і пустить власник частину додаткового прибутку на розвиток підприємства, а не на нову дачу в Козині. І цей розвиток в майбутньому може принести додаткові робочі місця, але точно не в Україні. І не в ЄС/США, де весь розвиток іде виключно за рахунок грантів чи інвестицій (чужих грошей).

Але виграш не тільки від експорту бо в середині ціни ростуть мінімум пропорційно девальвації, а часто на випередження: у Вашому прикладі був товар по 10, а стане не по 20, а по 22-25... Падіння попиту то звісно є, але не на весь товар.

ТОМУ ИМХО девальвація - це відібрати гроші переважно від бюджетників і трохи від працівників приватних підприємств і дати їх переважно власниками приватних експортноорієнтованих бізнесів і трохи бюджету країни. За перспективу що вони додаткові кошти витратять на розвиток, а не на особисте збагачення.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6272
З нами з: 29.07.22
Подякував: 959 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12105121061210712108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3662, 3663, 3664
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36630 39268704
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2026 16:15
Water
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 219, 220, 221
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2202 13871130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2026 13:58
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23985639
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.