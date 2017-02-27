Ой-йо-йо-йой....Shaman написав:ту питання не в продуктивності, а в споживачах. чим дешевше власна валюта, тим більше куплять власного, й тим менше імпорту. а один робочий випускав 100 одиниць, а стане потрібно, щоб двоє робочих випускало 200 одиниць. це лише про конкуренції з іноземними виробниками...budivelnik написав:Для того щоб людям ХОТІЛОСЬ більше працювати вони повинні при вкладенні меншої кількості праці-отримувати більше результат....
В противному разі
Яка різниця виробнику (простому працівнику) що він ОТРИМАЄ більше гривень і на ту ж величину повинен більше витратити? Він як випускав 100 одиниць - так і випустить...
Тобто не плутайте
Збільшення інфляції(податок на всіх який збільшує ГРОШОВУ масу і не збільшує товарну)
З збільшення продуктивності праці, яка залежить як правило від ІМПОРТНИХ технологій/інструментів...
Завжди треба дивитись весь ланцюжок
Було -стало-змінилось....
Було валюта=10 наших
Ціна одиниці товару=імпорт(енергія)10+оплата праці10+податки10=30наших або 3валютних
Стало валюта=20
Ціна одиниці=імпорт 20+оплата праці10+податки10=40 наших або 2 валютних....
Де покращення?
У власного населення було 10 від оплати праці+10 від податків(це оплата бюджетників)=20 одиниць або 2 валютних
А стало 20 одиниць або 1 валютна....
Тобто Ви в два раза погіршили дохід власного населення і при цьому ще й підняли ціну на товар в 1,5 рази.....
Так, якщо цей товар випускався на експорт тоді так-виграш від девальвації є, але весь цей виграш виключно за рахунок зниження доходів всередині держави.