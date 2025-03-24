Моїм перевірив також:
Наочніше була би інша фігура з пальців.
А от тещі пропонують 15% за продукти, а вона і не користується.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 20:19
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:18
2й конверт відкрив - пропозиції не отримав.
Чи то був їхній ляп, який прикрили, чи за день до кінця не висилають, чи почекати, чи колеги з другим конвертом не брали участі з 1-м конвертом в аналогічній новорічній акції..?
Додано: Пон 24 бер, 2025 17:53
Акция до 25 числа. И у меня предложение появилось на след день после открытия конверта.
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:06
Поведінка Привата щодо даних “офіц.доходу й джерела коштів” -- якась неймовірно хвороблива...
Отримую в ньому зарплату.
Раніше виводив в інші банки (де ОВДП вже були без коміс). І тим банкам висталало виписки із зарпл.картки Привату.
Тепер, коли Прив взявся за розум і скасував комісії -- повернув (готівкою) частину грошей до нього. Ледь більше третини.
А він ніби з ланцюга зірвався... 😳🙀😱
Банк, який сам же і виплачує зарплати -- питає “аткуда дєньгі”... Ще й деякі картки при цьому підписав москвин.язиком.
І норм.механізму навіть ту його ел.виписку якось прикріпити у формах -- чомусь і нема.
Цікаво, що з ними таке?
Це якась зовсім вже дика форма сказу... 😒
Роками нараховувати людині гроші на картку (держ.банк та ще й з держ.бюджету), а потім світити 200Вт лампою в очі й верещати “ану кажи де ті кошти набрав...” 😂
І таке враження, ніби у банку вже нема живих, компетентних людей, які могли би миттю цей абсурд припинити.
По телефону як хтось з людей і говорив, то замість перемкнути на профільного спеці -- спровадили і далі бодатись із недолугою системою ШІ в інет-банку. Системою, яка мабуть, якраз і плодить всю цю дич. І яка навіть раз прийнявши ті “джерела коштів”, може за кілька тижнів “передумати” й знову почати питати...
Таке враження, ніби спочатку ми хихочемо над шестипальцевими малюнками ШІ, а потім те ШІ одноосібно займається банк.фінансами, і крізь тупість його шаблонів неможливо пробитись...
А що далі? Всього цього ШІ-дебілізму ставатиме багатократно більше? 😕
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