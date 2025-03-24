Додано: Пон 24 бер, 2025 23:06

Поведінка Привата щодо даних “офіц.доходу й джерела коштів” -- якась неймовірно хвороблива...



Отримую в ньому зарплату.

Раніше виводив в інші банки (де ОВДП вже були без коміс). І тим банкам висталало виписки із зарпл.картки Привату.



Тепер, коли Прив взявся за розум і скасував комісії -- повернув (готівкою) частину грошей до нього. Ледь більше третини.



А він ніби з ланцюга зірвався... 😳🙀😱



Банк, який сам же і виплачує зарплати -- питає “аткуда дєньгі”... Ще й деякі картки при цьому підписав москвин.язиком.

І норм.механізму навіть ту його ел.виписку якось прикріпити у формах -- чомусь і нема.





Цікаво, що з ними таке?

Це якась зовсім вже дика форма сказу... 😒

Роками нараховувати людині гроші на картку (держ.банк та ще й з держ.бюджету), а потім світити 200Вт лампою в очі й верещати “ану кажи де ті кошти набрав...” 😂



І таке враження, ніби у банку вже нема живих, компетентних людей, які могли би миттю цей абсурд припинити.

По телефону як хтось з людей і говорив, то замість перемкнути на профільного спеці -- спровадили і далі бодатись із недолугою системою ШІ в інет-банку. Системою, яка мабуть, якраз і плодить всю цю дич. І яка навіть раз прийнявши ті “джерела коштів”, може за кілька тижнів “передумати” й знову почати питати...



Таке враження, ніби спочатку ми хихочемо над шестипальцевими малюнками ШІ, а потім те ШІ одноосібно займається банк.фінансами, і крізь тупість його шаблонів неможливо пробитись...

А що далі? Всього цього ШІ-дебілізму ставатиме багатократно більше? 😕