Моїм перевірив також:
Наочніше була би інша фігура з пальців.
А от тещі пропонують 15% за продукти, а вона і не користується.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 20:19
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:18
2й конверт відкрив - пропозиції не отримав.
Чи то був їхній ляп, який прикрили, чи за день до кінця не висилають, чи почекати, чи колеги з другим конвертом не брали участі з 1-м конвертом в аналогічній новорічній акції..?
Додано: Пон 24 бер, 2025 17:53
Акция до 25 числа. И у меня предложение появилось на след день после открытия конверта.
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:06
Поведінка Привата щодо даних “офіц.доходу й джерела коштів” -- якась неймовірно хвороблива...
Отримую в ньому зарплату.
Раніше виводив в інші банки (де ОВДП вже були без коміс). І тим банкам висталало виписки із зарпл.картки Привату.
Тепер, коли Прив взявся за розум і скасував комісії -- повернув (готівкою) частину грошей до нього. Ледь більше третини.
А він ніби з ланцюга зірвався... 😳🙀😱
Банк, який сам же і виплачує зарплати -- питає “аткуда дєньгі”... Ще й деякі картки при цьому підписав москвин.язиком.
І норм.механізму навіть ту його ел.виписку якось прикріпити у формах -- чомусь і нема.
Цікаво, що з ними таке?
Це якась зовсім вже дика форма сказу... 😒
Роками нараховувати людині гроші на картку (держ.банк та ще й з держ.бюджету), а потім світити 200Вт лампою в очі й верещати “ану кажи де ті кошти набрав...” 😂
І таке враження, ніби у банку вже нема живих, компетентних людей, які могли би миттю цей абсурд припинити.
По телефону як хтось з людей і говорив, то замість перемкнути на профільного спеці -- спровадили і далі бодатись із недолугою системою ШІ в інет-банку. Системою, яка мабуть, якраз і плодить всю цю дич. І яка навіть раз прийнявши ті “джерела коштів”, може за кілька тижнів “передумати” й знову почати питати...
Таке враження, ніби спочатку ми хихочемо над шестипальцевими малюнками ШІ, а потім те ШІ одноосібно займається банк.фінансами, і крізь тупість його шаблонів неможливо пробитись...
А що далі? Всього цього ШІ-дебілізму ставатиме багатократно більше? 😕
Додано: Вів 25 бер, 2025 00:08
Додано: Вів 25 бер, 2025 00:20
був недавно в відділенні ПБ
черга до менеджрів сумашедша...
бабусі не вміють користуватись терміналами, вони їх сильно лякають
треба банку щось із цим робити
перевипускав картку, на диво задавали дуже багато питань по доходах і тд
навіть спитались прогнозований прихід коштів на рахунки.. (раніше такого ніколи не питались)
страшно уявити скільки макулатури треба було б підписувати (і потім десь зберігати) якби не мега винахід - планшет і підпис пальцем по екрану!
за це банку тверда 5ка
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