Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Ви собі не можете уявити, скільки людей приходять до мене кожного дня з пропозицією когось там поставити".

Мер Києва заявив, що фонтан є "найбільш нейтральним рішенням" для громадського простору на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку — оскільки встановлення будь-якої скульптури викличе суперечки.

За його словами, територія біля колишнього пам'ятника Леніну зараз є "відрізаним острівцем", який хочуть зробити повноцінним громадським простором:

"Хтось захищає Леніна, хтось хоче Скоропадського поставити, хтось хоче поставити козака, який несе хрест. Там стільки пропозицій і кожен скульптор хоче в цьому місці поставити якусь скульптуру".

Кличко також заявив, що це місце має "дуже негативну енергетику", а навколо будь-якої потенційної скульптури виникатимуть конфлікти:

"Ви собі не можете уявити, скільки людей приходять до мене кожного дня з пропозицією когось там поставити: тільки цього, а не іншого. І кого б ми не поставили, буде багато різних думок: чому цього, а не цього, буть відстоювати, буде великий, є таке слово, срач".

Очільник столиці вважає, що класичний київський фонтан стане найбільш нейтральним рішенням, а сама територія після оновлення "почне жити".

Більше: https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/27/8036636/
Зображення
kingkongovets
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 16:11

  shapo написав:
  rjkz написав:
У меня не только штамп стоит, но и все что нужно было уведомить, чтобы его получить все уведомлено.
Если доверенность делать не в консульстве, то нужен апостиль, который и ежу понятно чтот делался за границей, а если за границей, то вопрос - его резидент ли ее делал, как бы на поверхности.


Хотел отметить ещё один,как на мой взгляд самый важный момент в отличие от процентов и справок - кому вы доверите в Украине продажу квартиры и перевод денег?
Здесь ведь нужен человек имеющий опыт обращения с такими суммами и тот,кому вы безоговорочно верите.
Понятно,что на этом форуме если не каждый первый,то точно каждый второй часто имел дело если не сотнями тысяч,то с десятками тысяч зелёных.
Но в жизни нормативный украинец редко держал в руках более нескольких тысяч долларов,особенно чужих и он просто побоится брать на себя такую ответственность


Для США, конечно, оптимально, чтобы продажа была по доверенности, и деньги были перечисленны с украинского счета покупателя на мой американский.
Не очень они понимают когда где-то появляются крупные суммы наличных.
Может я дую на холодное, хз.
Но, если считать иммиграционный процесс завершенным, когда получено гражданство, то этот процесс для меня пока не завершен.
И там рассматриваются все аспекты. Не хотелось-бы иметь вопросы, которые трудно объяснить людям, живущим всю жизнь в финансово цивилизованном сообществе, где нал ассоциируется только с чем-то противозаконным.
rjkz
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 16:32

  won написав:
  rjkz написав: тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.

Не в чистому - були ж витрати на покупку. Договір продажу зіставити з договором на покупку - залишиться лише приріст капіталу, а там не так і багато вийде.

  rjkz написав:Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую.
Третье.
О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую.
Четвертое.
Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.

Ну це ви щось перегибаєте:) (я не про те, що це реальні законодавчі норми, а про те, що цього дійсно треба дотримуватись). Сильно ж вас (всіх американців) налякали "всемогутністю" американської податкової. Внушили, що це так. Але ж це не так...:)


1. Большей частью, недвижимость была не куплена, а инвестирована в начале 00-х. В начале бурного роста, поэтому доля вложенных средств была относительна невелика. Суммы на отделку больше, чем сумма контракта, но те чеки что и были - выгорели. Есть таблички в Экселе, но не уверен, что они прокатят. К тому-же контракты и покупки были в гривнах, курс менялся, в табличках это все учтено, но это мои записи, им не будут верить.
2. Всемогущество в сборе информации американской налоговой не особо афишируется. Но, во-первых, у меня была возможность в этом когда-то, задолго до эмиграции, в этом убедиться. Во-вторых, у меня есть веские основания полагать что она доже больше, чем принято думать. В качестве намека, ИНН работает так-же как ССН. В эмиграционном процессе, США запрашивает ИНН и мониторинговая система инн открыта для США.
Те, кто думает, что может нажухать американскую систему, очень горько жалеют, когда понимают, что ошибались.
Аль Капоне был одним из них. :mrgreen:
Есть уровень когда система знает, но закрывает глаза ибо нет смысла мелочами заниматься. Есть уровень когда она следит, но ничего не делает. И есть уровень, когда она уже включается.
И есть реперные точки, когда даже небольшие прегрешения могут стать критичными.
В такие моменты "вдруг" всплывает все - и мелкое и не самое мелкое.
Самый лучший способ избежать проблем - не создавать их.
Это не так и сложно. Просто все делать по правилам. Только не всегда правила можно выполнить и тогда лучше не делать вовсе. Чем я и занимаюсь в плане продажи недвижимости - не продаю потому как это пока невозможно сделать прозрачно и понятно для американской налоговой.
rjkz
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 17:11

  rjkz написав:
Для США, конечно, оптимально, чтобы продажа была по доверенности, и деньги были перечисленны с украинского счета покупателя на мой американский.
Не очень они понимают когда где-то появляются крупные суммы наличных.
Может я дую на холодное, хз.
Но, если считать иммиграционный процесс завершенным, когда получено гражданство, то этот процесс для меня пока не завершен.
И там рассматриваются все аспекты. Не хотелось-бы иметь вопросы, которые трудно объяснить людям, живущим всю жизнь в финансово цивилизованном сообществе, где нал ассоциируется только с чем-то противозаконным.


Мне кажется,что Вы идеализируете США. Естественно, когда человеком заинтересуются налоговая или другой госорган тогда найдут все и везде,но для этого нужно стать для них очень интересным.
Но ведь и в США есть и офшоры ,и криминал как-то отмывает наличные хотя это суммы совсем другого порядка.
А прямой перевод из Украины в США ,по-моему, маловероятен в обозримом будущем - страна ещё долго будет отходить от криминального капитализма если вообще когда-нибудь отойдет.
Ну да это мое неквалифицированное мнение человека который мало что понимает в финансах.
shapo
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 17:12

будете посилатися на приклад таких американців як Гус Фрінг чи Волтер Вайт - вони ж якось пояснювали свої гроші. або Хорх де Гузман :lol: але є ризик, що навіть за такий жарт з США можна вилетіти дуже швидко. :oops:

й я так розумію, не завжди треба пояснювати, звідки гроші :lol:


- $7000000? Where`d it come from?
- It`s not for me to ask where a client gets his money.
:lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 тра, 2026 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 17:14

я так розумію "прямой перевод из Украины в США" - це просто під оподаткування йде 100%. хоча пояснити теж треба буде.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 17:16

Стоп, стоп!
Може, українофоб-бігунець не продає своїх чотири квартири в К., тому що вони генерують орендний прибуток? На довірену особу, родичам, близьким особам і т.д.?
Frant
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 17:36

Не очень понимаю откуда такая ненависть у вас к rjkz, но он точно не украинофоб хотя этот ярлык и сейчас ,и ранее цепляли к всем кто был в чем-то несогласен с действующей властью.
И он точно не ухилянт т.к.покинул страну задолго до 24.02.2022.
Что касается прибыли от сдачи в аренду ,то на своем опыте убедился,что это не так ибо коммунальные постоянно растут и,соответственно,желающих разделить их с хозяевами становится все меньше плюс у нас нецивилизованный рынок аренды где ни арендатор ,ни арендодатель ничем не защищены,а оформлять все по закону и потом доказывать что-то в суде сидя за границей и напрягая в очередной раз родственников или знакомых тот ещё геморрой.
Хотя сейчас набегут полу- или профессиональные арендодатели и расскажут что я ничего не понял в этом сверхприбыльном бизнесе.
А я просто узнал о процессе сдачи квартир и домов в аренду в Израиле и Австралии.
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 18:33

  shapo написав:Естественно, когда человеком заинтересуются налоговая или другой госорган тогда найдут все и везде,но для этого нужно стать для них очень интересным.
Насколько я могу судить издалека, совсем не обязательно. Очень много ситуаций, ставящих в тупик самых обычных граждан без каких-либо поползновений в сторону криминала. И схема обычно несложная: у чиновника возникает какой-то пустяковый вопрос, он запрашивает объяснений, а, получив их, включает на полную синдром вахтёра: я здесь власть и я решаю, кто прав, а кто нет, и я всегда прав, а этот выскочка рассказывает мне, что я что-то не так понял. Местные органы управления и федеральные службы никогда не соглашаются признать свою неправоту в суде, и всегда обжалуют решения судов не в их пользу до последней инстанции. Они даже не стесняются заявлять, что делают это для того, чтобы на них в суды не подавали, оценив предстоящие расходы на адвокатов. Сами-то они всё равно расчитываются деньгами налогоплательщиков.

Так что в принципе ровно наоборот: "попасть" в жернова -- это дело случая, а вот чтобы выбраться из них, надо стать действительно интересным, но не госорганам, а СМИ. Хотя бы самым мелким из местных. Тогда, удивительным образом, в недрах любого департамента, как правило, находится начальник, готовый услышать аргументы, которые пострадавший безуспешно добивался, чтобы их хотя бы кто-нибудь прочитал толком. И, как правило, проблема оперативно решается. По-моему, там народ реально ещё не взялся за оружие только потому, что разного уровня СМИ там действительно много, и на наиболее одиозные случаи чиновничьего произвола находится управа в конце-концов.
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 19:18

Модерация присутствует на форуме???

николас с мальчиками и девочками загадили тематическую ветку своим флудом
может вам все таки пойти на...ветку николаса про писдеш ниочем???
