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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 22:11
Багато крадуть з привату, тому такі перевірки
у пана хай буде candle645 в анкеті є «надто особисті питання», які виникла необхідність звірити? Замість дівочого прізвища матері він там прописав «11см»?
Додано: П'ят 18 лип, 2025 22:29
Якраз ні дівоче прізвище матері, ні "кодове слово" у мене ТП так і не спитала...
Зате дуже цікавилась де саме я народився, і довелося реально вгадувати між райцентром де точно був роддом, та смт яке значиться в моєму свідоцтві про народження. ТП (хай буде ТП) схоже задовольнив перший варіант. І це при тому, що такої інформації я б/у приват взагалі ніколи не надавав, і навіть теоретично вони здатні перевірити правдивість лише другого, і точно не в реальному часі...
Додано: Суб 19 лип, 2025 01:28
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 19 лип, 2025 02:32
Саме так. "Спецтариф для мобілізованих" на перекази по між рахунками (а не картками) по IBAN.
Ще в лютому 2022 вартість такого переказу була фіксованою - 3 гривні.
Приблизно в травні-червні 2022 її підняли до 100 грн, і такою вона була як мінімум до кінця зими/початку весни 2025-го.
Зараз вартість такого переказу (який займає до кількох годин, а формально навіть до 3х робочих днів) така-ж сама як і у майже миттєвих переказів між картками - 0.5% від суми.
Тобто послуга б/у приват, яка ще в 2021-му та на початку 2022-го коштувала 3 гривні - зараз коштує кілька сотень...
Додано: Суб 19 лип, 2025 03:25
Сравнивать в разах фиксированную сумму и процент - это вообще довольно оригинально. Переводы на IBAN - это на самом деле много разных вариантов в тарифах, но предположу, что мы про перевод на физика в другой банк в Приват24.
Т.е. на обычном тарифе, как минимум с 2021 года устойчивые 0.5% и меняется только ограничение сверху. Причём в какой-то момент (скорее всего действительно примерно с началом войны, но лень проверять) перевод крупных сумм стал ДЕШЕВЛЕ в 10 раз - с 1000 гр до 100 грн. Теперь предел ощипывания подняли до 500 грн, что всё равно в два раза ниже, чем в 2021 году.
Тариф 3 грн за перевод по реквизитам на любой счёт тоже помню. Как его в ютубе стали рекламировать для пополнения счетов тогда появившегося Монобанка вместо 0.5% за перевод на карту, так Приват переводы на 2620 к карточным по стоимости и привёл. Было это, соответственно, где-то в 2018 году. Оставалась дырочка через автоплатёж, но её прикрыли как раз совсем недавно.
Но это, повторюсь, тарифы для большинства. У мобилизованных верю, что всё и иначе и было и есть.
Додано: Суб 19 лип, 2025 04:41
moveton не зустрічав в тарифах зноски «для мобілізованих..»
Військовим лише нещадно порізали ліміти кредитування (кого прорахували, що служить). Аж до «нуля».
Проте Приват банка жадібна, це завжди було.
Як тільки припинили на неї платити зп, так сразу повністю від неї відмовився. Не дійшли руки (та навряд чи і можливо) видалити б з їх бази. Щоб і не було у них рахунків (і можливості дистанційно відкрити) , які можна використати шахраями для відкриття несанкціонованих клієнтом кредиток і тд.
Додано: Суб 19 лип, 2025 05:28
Я тоже Вот и удивился, что им в начала 2022 года в 33 раза стало дороже то, что всем остальным стало в то же время в 10 раз дешевле. А также "нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної". Видимо, тарифы военные, секретные. Бывает.
Это другая песня, не тарифная. Да и благодарить за неё нужно больше популистов из правительства, которые разрешили военным кредитоваться на спецусловиях. Вот военные эти условия во всех банках и огребли.
Та ладно. Жадный - это Идея, например, или Тазик. Приват скорее середнячок и даже где-то щедрый. Всё в сравнении и по каждой статье по-своему. Вон, Моня не жадничает с переводами на физиков, но стрижёт на 0.5% относительно крупные переводы на юриков, а в Привате они обычно фиксированные 3 грн. Бывали и есть и другие интересные плюшки. Поэтому для определенных вещей я им всё же пользуюсь. Но тут каждому своё.
Что без мобильной связи Приват йок - это да. Я лет 20 назад и мобильник-то завёл в основном ради работы с Приватом. Но это общая проблема всех украинских банков. Ни у кого ещё не встречал возможности второго фактора по TOTP.
Додано: Суб 19 лип, 2025 08:51
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