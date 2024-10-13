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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:11

  Navegantes написав:Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08

Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:32

  moveton написав:
  Navegantes написав:Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08

Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?


Купівля через ДІЮ. У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:36

  ihorsic написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Нашо вам той долар - беріть гривню - більше заробите
і без мороки!😉😉

Невеличкий пост про нікому не потрібні валютні ОВДП.
Приват не виставив вівторкові, сенс нема ніяких. Телефонував в Газ хотів на 05.08 по запису все! Записали на 19.08!
Ось такі нікому не потрібні. Виходить комусь потрібні? Беремо гривню і кайфуємо чи як? 😃😃😃



між 2 і 3 сьогодні проскакувала (мала) к-сть доларових, але дохідність лише 3%
станом на зараз - вимели під 0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:45

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08

А ведь по регламенту: "подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня" Сегодня не последний день квартала, так что должна бы выполниться ещё в пятницу первого числа :roll: Все врут...

P.S. попробовал в самом Привате подать заявку. Ну да, врут они своим регламентом: "Дата проведення до кінця дня 04.08.2025." И цена, соответственно, понедельничная. Зато в кредит ушёл не сегодня, поэтому 25 августа ничего погашать не надо 8)
moveton
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