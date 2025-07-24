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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лип, 2025 22:26
Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Navegantes
Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4
Приват вже давно не є найпередовішим
Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:16
aanonimovic594 написав: Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Navegantes
Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4
Приват вже давно не є найпередовішим
Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни
Багато функцій, які не є банківськими послугами і значною мірою нафіг нікому не треба. Купа сміттєвого функціоналу для імітації корисності. А за технологічністю він не є найпершим ще з часів націоналізації, тобто вже 10 років
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:51
Faceless
Можливо, але просто кажу свою думку, як саме мені здається, і можу бути не правим
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Додано: Чет 24 лип, 2025 05:54
candle645 написав:
Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).
Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.
Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.
На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.
Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.
З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.
З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.
Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні".
Шановний candle645
!
Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:
1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей
2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.
Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині. А у Вас в телефоні у Приват24 буде ця картка.
Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.
Повірте, саме так роблять дуже багато людей...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 09:13
Искатель написав: candle645 написав:
Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).
Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.
Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.
На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.
Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.
З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.
З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.
Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні".
Шановний candle645
!
Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:
1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей
2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.
Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині. А у Вас в телефоні у Приват24 буде ця картка.
Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.
Повірте, саме так роблять дуже багато людей...
А нащо перевипускати? Можна просто залишити пластик дружині.
А можна випустити до своєї карти для виплат додаткову карту на довірену особу на ім'я дружини, тобі все буде офіційно без жодних порушень.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 09:23
Приват хіба обмежує кількість пристроїв, до яких можна привʼязати одну карту? ( для цього навіть нема необхідності в зустрічі в лютеранській церкві в Мюнхені, на Великдень, сидячи за сусідніми столиками, все робиться дистанційно )
Тобто платити дружині за допомогою NFC в смартфоні взагалі не питання.
Ну і банкомати з NFC також є. Як і функція «знаття без картки».
Там явно питання в довірі, хоча дуже дивно: доходи дописувача по легенді на порядки більші, ніж ГЗ в армії. Перейматись, що дружина спустить військову подачку (далеко не окопну першої лінії, тобто не суттєву) несанкціоновано… серйозно?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 13:42
Искатель написав:
Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.
Повірте, саме так роблять дуже багато людей...
Теж цікавився таким питанням... А не буде так, що дружина знімає готівку з банкомату в умовному Львові, а чоловік через 5 хвилин розраховується цією ж карткою через телефон у магазині в у мовному Краматорську (чи знімає готівку теж в банкоматі (можна без картки) чи на касі АЗС. Що "подумає" банк про таке миттєве переміщення і застосування картки?
Тому, думаю, краще додаткова картка
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:02
Hennady написав: Искатель написав:
Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.
Повірте, саме так роблять дуже багато людей...
Теж цікавився таким питанням... А не буде так, що дружина знімає готівку з банкомату в умовному Львові, а чоловік через 5 хвилин розраховується цією ж карткою через телефон у магазині в у мовному Краматорську (чи знімає готівку теж в банкоматі (можна без картки) чи на касі АЗС. Що "подумає" банк про таке миттєве переміщення і застосування картки?
Тому, думаю, краще додаткова картка
Не буде. Це різні картки і токени. Все норм
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:37
Искатель написав:
Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:
1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей
2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.
Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині
Можно навіть без відпустки.
Дружина оформлює КДВ + приват-вклад + у відділенні довіреність до вкладу на чоловіка.
І далі КДВ 1 -> Приват-вклад -> КДВ 2 в обох напрямках без комісії. Наприклад, чоловік поповнює Приват-вклад, дружина знімає на КДВ.
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