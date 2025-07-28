Visky написав:Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку?
У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. Видимо, в Привате тоже. А 200т рядовому пересичному, который не может принести справку на 200т ежемесячного дохода, гасить и не требуется. Откуда у него столько денег?
Visky написав:На КДВ зайшли кошти з погашення ОВДП, зробив переказ під 100т. в П24 на власну ж кредитку для погашення кред.боргу. Порадів, що переказ пройшов, бо раніше блокували двічи з перевіркою мене як в ГЕСТАПО, бо банк запитував про мене те, що я й не знав. Навіщо таке при переказі між власними рахунками в банку? Кажуть, для запобігання шахрайства. Запитую: як тут зшахраювати? Не знають, але перевіряють жорстко всі подробиці життя. Але радів завчасно. З'явився напис: "Ви майже використали ліміт на перекази в цьому міс". Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку? А якщо 200т. гасити? 100т. переказом + на 100т. просити касира зробити віртуальну видачу з КДВ і зарахування на кредитку? І то за шоколадку, мабуть, щоб не запитала: чи бронював готівку. А якщо більше 200т. погашати, то й за день не вийде лише оборотом ПБ закрити
З є підтримки гаситься без проблем. З Кдв дивно, але якщо так, то можна безкомісно на приват вклад, а тоді зняти на кредитку. З є підтримки ішов у касу без шоколадки і оформляв зняття та поповнення того ж приват вкладу. Щодо ліміту в п 24 на перекази не знайшов де подивитись залишок.
Пдікажіть, панове, в цьому банку є ліміт на купівлі з гривневої картки за кордоном, окрім 100 тис від нацбанку? Може є якісь налаштування? А то раптом виявиться, що сплатити можна тільки екв. 20 тис, а на місці це не виправити.