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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

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ПриватБанк 3.2 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 01:16

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку?

У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. Видимо, в Привате тоже. А 200т рядовому пересичному, который не может принести справку на 200т ежемесячного дохода, гасить и не требуется. Откуда у него столько денег? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 02:31

  moveton написав:Откуда у него столько денег?

Продав малину - зараз саме сезон.

  moveton написав:У Укрсиба на сайте открыто написано, что так.

На сайті у Укрсиба написано протилежне:
Перекази, на які НЕ поширюється ліміт:
  • перекази фізичних осіб на власні картки чи рахунки в межах банку, в тому числі на власний рахунок фізичної особи для ведення підприємницької діяльності;
  • перекази фізичних осіб на рахунки фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб, в межах банку та в інші банки;
  • перекази з поточних (в т.ч. карткових) рахунків на транзитні рахунки банку – погашення комісій, кредитів тощо.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:35

  Visky написав:На КДВ зайшли кошти з погашення ОВДП, зробив переказ під 100т. в П24 на власну ж кредитку для погашення кред.боргу. Порадів, що переказ пройшов, бо раніше блокували двічи з перевіркою мене як в ГЕСТАПО, бо банк запитував про мене те, що я й не знав. Навіщо таке при переказі між власними рахунками в банку? Кажуть, для запобігання шахрайства. Запитую: як тут зшахраювати? Не знають, але перевіряють жорстко всі подробиці життя.
Але радів завчасно. З'явився напис: "Ви майже використали ліміт на перекази в цьому міс".
Це нормально, що банк лімітує перекази між власними рахунками в банку?
А якщо 200т. гасити? 100т. переказом + на 100т. просити касира зробити віртуальну видачу з КДВ і зарахування на кредитку? І то за шоколадку, мабуть, щоб не запитала: чи бронював готівку. А якщо більше 200т. погашати, то й за день не вийде лише оборотом ПБ закрити

З є підтримки гаситься без проблем. З Кдв дивно, але якщо так, то можна безкомісно на приват вклад, а тоді зняти на кредитку. З є підтримки ішов у касу без шоколадки і оформляв зняття та поповнення того ж приват вкладу.
Щодо ліміту в п 24 на перекази не знайшов де подивитись залишок.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 06:50

Re: ПриватБанк

  Hotab написав:Приват хіба обмежує кількість пристроїв, до яких можна привʼязати одну карту?
Google точно може.
Під час додавання чужої картки може обмежити обліковий запис для платежів і запити документи. Питання можна вирішити протягом, як кількох днів, так і місяць чекати...

  ramzes4 написав:Дружина оформлює КДВ + приват-вклад + у відділенні довіреність до вкладу на чоловіка.
Активація картки на довірену особу необхідно зробити довіреній особі в банкоматі Привату (це було раніше, зараз не знаю як це).
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:27

Пдікажіть, панове, в цьому банку є ліміт на купівлі з гривневої картки за кордоном, окрім 100 тис від нацбанку? Може є якісь налаштування? А то раптом виявиться, що сплатити можна тільки екв. 20 тис, а на місці це не виправити.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 23:05

M-Audio
Нещодавно платив за готель, близько 1200 євро, проблем не було.
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