|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51
moveton написав: Кащей написав:
начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?
Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.
Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1442
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 31 лип, 2025 15:24
WallNutPen написав: moveton написав: Кащей написав:
начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?
Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.
Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
Купите сьогодні - потрібно буде гасити до 25/08
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор