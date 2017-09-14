flyman написав:отже, згідно ЕШБ, ціна питання 4 * 42 = 168 млрд $ (при бюджеті 2025р. 400 млрд $)
Муха-хто тебе вчив математики? Спробуй ще раз 42 000 000 * 4 000 000 =168 000 000 000 000=168 000 млрд Тепер поясни а куди ти здуру три нолики дів? Так що при бюджеті в 400 млрд( при чому на шахеди і подібне йде всього 100 млрд) , педераційникам ще років 1600 треба шахеди будувати....
Shaman написав:........ на тому, що поки що для вас це фантастика, але коли на Раші почнуться проблеми, багато націй вирішить виставити руським рахунок за минулі сторіччя - в деяких місцях руським стане жити некомфортно, й перебратися в країну, де можна розмовляти російською буде за щастя. а українську підтягнуть
а давай розглянем варіант трохи менш фантастичний. проблеми почнуться в нас. українцям стане жити в Україні не комфортно "вони попруть через тису" , рахунки за попередні століття виставлять нам. на захоплені українські території в крим, маріуполь наїде купа росіян , Громадяни України на непідконтрольних територіях в партизани не підуть . візьмуть паспорти рф і почнуть говорити російською, а в наступній війні будуть воювати проти українців. Така ймовірність вами розглядається ? Чи вона не достатньо фантастична?
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
))) там де й були, всі на своїх місцях і геніальний економіст флер з песікотом і шаманом і бандерлог. і всі інші. Здається все йде так як я написав? А не так як пишуть фантасти?
Shaman написав:без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні?
обгрунтування просте як три копійки: до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"
1 Друга Франція була в головах популістів в 1990, хоча в реалі це було десь на рівні 1945 ( по промисловості) 2 З 1990 по 2025 - в країні покращилось все від кількості авто до м2 на особу( це такі кардинальні змініи), про гаджети , вільне пересування світом і так далі я вже мовчу. 3 Одинадцятий рік - ВОЮЄМО проти другої(третьої) армії світу... 4 Економіка за роки війни - зросла ( так за рахунок вливань з сторони Заходу) але вливають-гроші/зброю , а товари/послуги народного вжитку ми виготовляємо самі.
Так що йди випри штанці від жовтої субстанції(смердить) яка в тебе завжди виділяється коли ти виходиш сюди перестрашений.
budivelnik написав:2 З 1990 по 2025 - в країні покращилось все від кількості авто до м2 на особу( це такі кардинальні змініи), про гаджети , вільне пересування світом і так далі я вже мовчу.
ясно, тобто скотитись на передостаннє місце в Європі по рівню життя маючи найбільшу територію та найбільші запаси ресурсів означає "покращилось все". Запишемо в граніт черговий перл. А якщо порівняти за ці 30 років твоє "покращилось" з безресурсною Чехією, яка майже нічого немає і без виходу в море))
Shaman написав:........ на тому, що поки що для вас це фантастика, але коли на Раші почнуться проблеми, багато націй вирішить виставити руським рахунок за минулі сторіччя - в деяких місцях руським стане жити некомфортно, й перебратися в країну, де можна розмовляти російською буде за щастя. а українську підтягнуть
а давай розглянем варіант трохи менш фантастичний. проблеми почнуться в нас. українцям стане жити в Україні не комфортно "вони попруть через тису" , рахунки за попередні століття виставлять нам. на захоплені українські території в крим, маріуполь наїде купа росіян , Громадяни України на непідконтрольних територіях в партизани не підуть . візьмуть паспорти рф і почнуть говорити російською, а в наступній війні будуть воювати проти українців. Така ймовірність вами розглядається ? Чи вона не достатньо фантастична?
як можливий варіант й ваша особиста - чому й ні? помилка в оцінці вірогідності, що це менш фантастично. чому?
всі не виїдуть, більшість залишиться. й питання, при владі будуть популісти чи "кров, важка праця, сльози і піт" - оце дуже важливо. й популистів в нас люблять. тому маю надію, що адекватних людей вистачить, але не виключає негативного варіанту - чергових обіцянок про зп 4 тис євро.
ніякі рахунки нам не виставлять - це взагалі незрозуміла фраза.
наступна війна - більш вірогідно, що Рашу дотиснуть раніше, ніж вона почне чергову війну. бо ставши на шлях військової економіки, Раша деградує дуже швидко. а репресивного апарату, щоб утримати країну (як в КНДР) - в них немає. в якийсь момент - черговий "парад незалежностей"
помилка в оцінці вірогідності? Так воно і так тенденції видно. Ми йдем до банкротства. як це не виставляють рахунки? Ми зараз не торгуємось з росією по її рахунку? Повір мені на слово є питання і в польщі, і в румунії і мадяр, вони просто ждуть часу коли ми ослабнем. Кому оця єресь треба кров важка праця сльози і піт? Якщо в європі жити легше і безпечніше? В нас одне життя. І репресивного апарату як в кндр в нас теж нема.
Banderlog написав: а давай розглянем варіант трохи менш фантастичний. проблеми почнуться в нас. українцям стане жити в Україні не комфортно "вони попруть через тису" , рахунки за попередні століття виставлять нам. на захоплені українські території в крим, маріуполь наїде купа росіян , Громадяни України на непідконтрольних територіях в партизани не підуть . візьмуть паспорти рф і почнуть говорити російською, а в наступній війні будуть воювати проти українців. Така ймовірність вами розглядається ? Чи вона не достатньо фантастична?
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Шамани, Песикоти будуть там де й були, продовжать з дивану строчити на форумах, але вже російською і про пушкіна. Чи ви думаєте той хто з прифронтової області за 4 роки до ЗСУ так і недійшов, внєзапно стане партизаном і обвішаний гранатами піде підривати гайляйтера?
Звичайно, у відкритому доступі інформації про точну кількість дронів, що виробляється в Україні помісячно у поточному році, немає. На щастя – це абсолютно правильно для країни, що воює. Тим більше воює із таким серйозним ворогом як РФ. Проте після спілкування з декількома експертами, які знають реальну ситуацію на вітчизняному ринку дронів, вдалося з’ясувати, що в середньому у цьому році кожен місяць виробляється менше 100 тисяч дронів різного типу - ударних безпілотників, розвідувальних БПЛА, FPV-дронів, баражуючих боєприпасів та інших типів БПЛА. Це свідчить про те, що у цьому році дронів буде виготовлено менше, ніж минулорічних 1,5 мільйона.
detroytred написав:Реал за віконцем: важко працювати ( по суті по-совдепівські... за копійки заради майбутнього) молодь в масі своїй не бажає й не забажає.
1 Кістлява рука ринку ЗМУСИТЬ змінити свої переконання... Це хтось з великх сказав... 2 Ти маніпулятор чи прикидаєшся? В совдепії працювали за ЧИЄСЬ майбутнє... Я показую що найкращий алгоритм-це працювати за СВОЄ майбутнє.. Якби різниця-на лице От тільки ти її зрозуміти не хочеш 3 Де ти бачив заклики ПРАЦЮВАТИ за копійки? Заклик в початковому періоді ПОЖИТИ за не все зароблене - був А працювати за копійки це до тебе, це ж ти за 25 років "високопрофесійної, архіпотрібної" для суспільства роботи... залишився практично без штанів.
detroytred написав:Коли предметом було - розвиток країни, досягенння населення країни.
Ти ж сам пишеш правильно Адже я закликаю якраз НАСЕЛЕННЯ країни подбати про свій розвиток, і як тільки після років ВАЖКОЇ праці і ЗАОЩАДЖЕНЬ в НАСЕЛЕННЯ зявиться кращі умови життя- це одночасно змінить і країну. Вже ж писав - якщо в країні більшість уродів - значить це країна уродів Якщо буде більшість успішних -значить це країна успішних.
А раз так - то КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому Чекати поки прийде правильний можновладець(чекати=ждати=ждун) чи працювати заради СВОГО майбутнього
Кумедний місіонер, як завжди перекрутив.
1. Кітлява рука ринку змушувати може, коли рівень життя в підлозі... А мова про подальший розвиток, тобто далі від підлоги.
2. Да-да, в совдепі горбатили заради тільки чиєгось майбутнього(( На північ та Сибір "заробляти" фублі їхали. Співай ще.. І ключевим було -- горбатили і за копійки. А своє чи чиєсь майбутнє, то вже другорядне. Угу, "Заклик в початковому періоді ПОЖИТИ за не все зароблене" - це не працювати за копійки (при житті родиною на 1/3 від трьох мінімалок).
Клоун, для заклику населення країни в тебе нема можливостей-іструментів. Я тебе ж постійно макаю - ти навіть в своєму районі, місті закликати не можеш. Тому й вигадав місію ... на хфорумі з менш сотні відвідувачів та дуєш щоки.
Ну за ради свого ОСОБИСТОГО майбутнього, а також про це своє особисте майбутнє мова не йде. Це не предмет обгорення. Кіосаківщина... Це очевидне, наявне. Стосовно цього ніяких заперечень. Ти втисячне тупо підмінюєш предмет. Бо хмісіонер... Зі шнобелівською відсеб'ятиною - кіосакі на країну. На базі ждунства, коли вимруть совки, кожен підійде до дзеркала, масово почнуть за копійки горбатити за ради майбутнього нехай і свого. Чекай, ждун.
fler написав:Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Погляди останніх залежать від пропаганди в телевізорі та ютубі. Інтелектуальної основи щоб сформувати власний світогляд немає, тому керуються емоціями які в них легко викликати спеціалістам з соціодинаміки.
Солдати бояться, що не доживуть до закінчення дедлайну Трампа: чому ситуація у Покровську різко погіршилася? — The Telegraph
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