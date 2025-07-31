Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51
Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
Додано: Чет 31 лип, 2025 15:24
Купите сьогодні - потрібно буде гасити до 25/08
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:42
Было у меня лично такое. Покупка около 21:00 была в последний день месяца - провелось уже следующим месяцем. Эквайер, правда, был зарубежный.
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|