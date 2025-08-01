Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51
Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
Додано: Чет 31 лип, 2025 15:24
Купите сьогодні - потрібно буде гасити до 25/08
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:42
Было у меня лично такое. Покупка около 21:00 была в последний день месяца - провелось уже следующим месяцем. Эквайер, правда, был зарубежный.
Додано: Чет 31 лип, 2025 18:03
Re: ПриватБанк
При сьогоднішніх покупках не через термінали ПРиВАТА проведеться завтрішнім днем
Додано: П'ят 01 сер, 2025 07:11
Так і сталось - крайню покупку 31-го липня потрібно гасити у вересні.
Приват вклад не дає зняти - "На жаль, операція тимчасово недоступна. Йде оновлення даних за вкладом. Спробуйте здійснити операцію пізніше". І у веб і у моб.
На поповнення цілком готовий.
Ще з таким ноу хау не зустрічався.
П.С. По 8-ій дало зняти.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:00
Re: ПриватБанк
Час покупки?
Додано: Суб 02 сер, 2025 06:51
Чи можна якось добитися комісії 3 ₴ за переказ автоплатежем за реквізитами на рах. фіз.особи або собі (не ФОП) в іншому банку?
В тарифах: "Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку: через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)"
Тобто ні?
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