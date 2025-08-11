|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Сер 06 сер, 2025 11:57
Djus Спробуйте оновити анкету в П24, додавши там купу усіяких доходів. Для цього попросіть в чаті П24 надати доступ до редакції анкети
Visky
Повідомлень: 1725
З нами з: 27.04.10
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 198 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 сер, 2025 12:01
Djus написав:
Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.
Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим.
Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на help@pb.ua
, детально пояснивши весь процес від надходження запиту до надання необхідних документів.
Navegantes
Повідомлень: 388
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 сер, 2025 05:21
Navegantes написав: Djus написав:
Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.
Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим.
Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на help@pb.ua
, детально пояснивши весь процес від надходження запиту до надання необхідних документів.
Якщо купляти з картки на яку заходять цільові кошти , з них покупка і далі зняття без жодних умов.
sens
Повідомлень: 18138
З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 сер, 2025 06:23
Що означає "цільові кошти"? Де це повинно бути вказано?
Djus
Повідомлень: 175
З нами з: 09.04.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 сер, 2025 08:30
Опишу й я свій недавній досвід
Є клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.
Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.
В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.
Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.
Тобто у п24 встановлюю ліміти 20 тис., а фактично зняти можу тільки 2 тис. на добу, те ж саме через ТП, вони встановлюють будь який ліміт, кажуть пробуйте, банкомат видає 2 тис. і все, у цю добу більше не дає нічого. Перевипускали картки. І так протягом десь двох тижнів, майже кожен день.
2 з половиною тижні майже кожноденного спілкування зі звичайною ТП і потім працівниками різних відділів центральної, нарешті, вирішили питання (ТП передавала питання у центральний підрозділ, потім там у різні відділи центральної).
Hennady
Повідомлень: 541
З нами з: 02.11.08
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:15
Hennady написав:
Опишу й я свій недавній досвід
Є клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.
Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.
В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.
Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.
А купляли ОВДП саме у Приваті? Чи через Дію з виплатою на єПідтримку Привата?
1finanсier
Повідомлень: 1072
З нами з: 02.09.19
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:11
Редизайн застосунку якесь дно. Раніше можна було зручно отримати доступ до усього через список карток у гаманці, тепер же треба окремо гортати до картки, щоб подивитися баланс і окремо шукати у списку, щоб скопіювати реквізити
klug
Повідомлень: 8871
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 1244 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:50
Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг.
Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)
2XL
Повідомлень: 4356
З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 271 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:53
2XL написав:
Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
...(Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)
Через Сенс
ramzes4
Повідомлень: 1166
З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 316 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 01:28
2XL написав:
Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг.
Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)
У п'ятницю платив не за родича - усе пройшло. Часто не пропускає, коли:
1) у шаблоні ПІБ платника не відповідає ПІБ власника квартири. При цьому, банка час від часу, любить залізти у шаблони і змінити ПІБ;
2) починає скандалити, що рахунок вже оплачено, коли поспіль йдуть кілька різних оплат ну ту саму суму.
P.S. Розкрийте вимоги до вигідності, якщо не цікавить кишмиш.
klug
Повідомлень: 8871
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 1244 раз.
Профіль
