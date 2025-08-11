klug написав:
P.S. Розкрийте вимоги до вигідності, якщо не цікавить кишмиш.
Поменше комісії
Додано: Пон 11 сер, 2025 02:08
Поменше комісії
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:36
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:38
Якщо не цікавить КБ, то що тоді "вигідно"? Вигідно, це коли є вигода. А при оплаті вигода може бути одна - КБ.
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:38
Ну выгода может быть разной, а не только единственный КБ. Даже если вы ее не видите она может быть. К примеру есть своя выгода в оплате кредитными с дальнейшим переводом суммы оплаты в рассрочку... Вообще данный форум меня научил простой истине - не стоит критически-категорично относится к тому что кто-то делает - мол это тупо, глупо, нелепо... Большая вероятность есть в том, что я сам могу просто чего-то не знать, не понимать и т.п. Рекомендую - ИМХО полезно
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:31
приват и payoneer обосрака - короче они ввели невидимую комиссию в 1$ за зачисление денег на приват с payoneer - им мало того что подняли комиссию с 2 до 3 % - нужно найти способ тырить мелочь по карманам - про этот 1$ нет нигде информации - работник банка утверждает что это комиссия платежной системы payoneer - на сайте payoneer эта инфа отсуствует - на сайте приватбанка эта инфа тоже отсуствует - но приват24 как-то учитывает эту комиссию!
Тырят мелочь по карманам
