Да ладно, и вот два часа я срался с ботом, а тут так, классически?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:37
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 16 сер, 2025 01:52
sens
Давно закрыл и уже безработный... так сейчас сбережения вывожу по нужде, так что лишний 1$ при делах, вижу что приват начал активно мелочь по карманам тырить... ну ничего.
Додано: Суб 16 сер, 2025 01:56
Хаха супер - реально достал Шмарный Интелект! Типо экономит время клиента - а по делу факает минут 5-10 пока пробъешся с нестандартным вопросом.
У меня не получалось сменить пароль, гоняли по кругу раза 2 - сначала мол серверы обслуживали, потом вроде сменил - но хотели чтобы пластик вставил в банкомат или терминал - а карты только виртуальные....
К стати я уже научился правильно материть ШИ - и он начал понимать свою недееспособность.
Только кожаные мешки тут решать могут...
