Ой не, я уже был женат)
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:47
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:57
У нас в школе преобладали реперы-рейверы, но было и немного рокеров-диссидентов
Но мы сходились на репкоре и нюметале
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:08
Недавно посмотрел директорскую версию Киборга-1989
Характеры антагонистов прописаны четче
Альберт Пьюн подчеркивает что не они сделали этот мир непригодным к жизни, они лишь лучше всех адаптировались
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:34
Re: Психологія та саморозвиток
Судя по всему надо еще будет "Дорогу" по роману Маккарти посмотреть
